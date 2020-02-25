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鈺創擬減資近五成 股價跌停深鎖

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

鈺創 （5351）宣布董事會決議辦理減資彌補虧損，規劃減資21.75億元，減資比49.98%，減資後實收資本額為21.77億元；鈺創擬減資拉升每股淨值到5元以上，避免被打入全額交割股，但今（25）日一開盤就重挫至跌停8.28元鎖死，跌停委賣單2,646張。

鈺創表示，董事會為改善公司財務結構及未來發展需要，決議通過辦理減資彌補虧損，規劃減少資本額21.75億元，減資比約49.98%，每仟股銷除499.79913股，減資後實收資本額21.77億元。

鈺創去年前3季每股虧損0.94元，每股淨值5.54元，去年第4季營收10.18億元，季增4.3%，因將持續認列子公司虧損，市場推估去年第4季恐仍是虧損，每股淨值可能跌破5元；董事會決議減資彌補虧損，每股淨值可望回升在5元以上。

鈺創今日以8.28元跌停開出，早盤成交量爆出3,065張，跌停賣單逾2,600張。

減資 鈺創

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