聯亞生技已著手開發胜肽疫苗、免疫反應檢測試劑

新冠肺炎疫情延燒，聯亞生技集團和UBI (美國聯合生物醫學)董事長王長怡今日表示，聯亞生技已著手開發針對新冠肺炎的胜肽疫苗以及免疫反應檢測試劑。

據了解，該款胜肽疫苗與高端疫苗、國光生技目前所研發的疫苗不同。高端的基因重組疫苗授權來自美國NIH，該疫苗的抗原為病毒入侵細胞的關鍵-Spike 蛋白，具有一定的毒性，恐怕研發時間也較長，最快也需要一年以上的時間。

而聯亞生的胜肽疫苗是用胺基酸(胜肽)，即化學藥去模擬新冠肺炎RBD尖端的接點而成的疫苗，疫苗打入人體後刺激人體產生抗體，因此該疫苗是極具安全性的，且胜肽疫苗研發速度將比傳統疫苗還要快。

王長怡表示，因聯亞生擁有成熟完整的合成肽精準設計疫苗平台與專利覆蓋，以及對於2019-nCoV基因結構及功能性位點的充分瞭解，在過去兩週已迅速完成2019-nCoV原型疫苗的設計，正在進行天竺鼠試驗，3月中即可取得免疫血清，進行中和性抗體測試。

她進一步表示，基於多年來血液檢測試劑及於SARS疫情爆發之際迅速成功開發SARS血液檢測試劑的經驗，快速2019-nCoV血液檢測試劑設計，近日便可提供2019-nCoV ELISA原型檢測試劑供政府防疫使用。

王長怡表示，該檢測試劑以ELISA方法偵測抗SARS冠狀病毒之M、N、S抗體，其高度嚴謹的合成肽抗原設計及血清驗證過程，對SARS病毒感染具100%專一性及高靈敏度，並可於症狀尚未顯現時即偵測到抗SARS病毒感染。

該款檢測試劑也與高端、國光不同，高端所開發的新型冠狀病毒RT-PCR核酸檢測套組，即市面上常見的檢測方式。

不過，聯亞生的檢測試劑，是以測量人體免疫反應為主，即一旦人體染上新冠肺炎產生抗體，都能被檢測出來。也因為該檢測試劑具專一性和敏感性，同時可以大量、自動化去檢測，可大幅降低RT-PCR人工耗時費工的缺點，

聯亞生技及其母公司UBI利用多年來發展完善且驗證良好的「合成肽血液檢測試劑」技術平台，在過去已成功的開發出HIV、HCV、HTLV及FMDV血液檢測試劑銷售全球。

聯亞生表示，公司「UBITh®功能性抗原學技術平台」所開發的合成肽精準設計疫苗，製造過程快速且不具生物危險性。而且，該平台已陸續成功地開發一系列具市場爆炸性的創新合成胜肽疫苗。

在動物疫苗領域，豬口蹄疫合成肽疫苗於2004年取得中國農業部所頒發的第一類「新獸藥證書」，是全球第一個以合成肽成功商品化的產品，至今已銷售40億劑。運用於免疫去勢的公豬去勢合成肽疫苗則於2014年在台灣取得許可證，隨之於全球取得銷售佳績。

至於在人用疫苗方面，阿茲海默症疫苗（UB-311）已完成第二期臨床試驗，即將進入第三期臨床試驗。帕金森氏症疫苗（UB-312）也已完成第一期人體臨床試驗。過敏疫苗（UB-211）即將進入第一期臨床試驗。上開合成肽疫苗(UB-311 and UB-312)均已在病患或健康個體上測試並顯示高安全性。