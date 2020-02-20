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「兩年沒出國」案24症狀最嚴重 醫護接觸者111人皆陰性

新冠肺炎疫情肆虐 14檔觀光股年後跌逾一成

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
新冠肺炎在全球肆虐，隨著疫情的擴散，衝擊各產業，觀光業包括飯店、旅行社、餐飲等首當其衝。報系資料照
新冠肺炎在全球肆虐，隨著疫情的擴散，衝擊各產業，觀光業包括飯店、旅行社、餐飲等首當其衝。報系資料照

新冠肺炎在全球肆虐，隨著疫情的擴散，衝擊各產業，觀光業包括飯店、旅行社、餐飲等首當其衝，紛紛傳出放無薪假的情況，農曆年開紅盤以來，市場看衰觀光股，統計有14檔個股年後跌幅逾一成，六角(2732)跌幅更達21.63%；不過，卻有6檔個股逆勢出現上漲，其中紅馬-KY漲幅60.73%。

新冠肺炎在農曆年前開始傳出，中國武漢甚至祭出封城，企圖阻止疫情進一步擴散，台股大盤以12,118.71點封關，年假期間，疫情持續延燒，造成台股在年後開紅盤後一度下探至11,138.03點，近期則是止跌，但仍深受疫情狀況的連動，盤面上以防疫概念股一度成為強勢指標，但是觀光、航運、百貨、甚至因為中國大陸封閉式管理的影響，不少電子廠復工情況不如預期，都衝擊相關族群的表現。

觀光股無疑是重災區，統計上市櫃觀光股中，農曆年後開紅盤以來，先歷過一波跌勢，不少個股重挫至歷史低點價位，根據CMoney統計，年後觀光股以紅馬的漲幅最高，另外，亞都、天蔥、夏都、老爺知、力麗店也有0.58~2.57%的漲幅，劍湖山則是平盤。

其餘觀光股則是下跌，統計有14檔跌幅逾1成，其中，六角、寶得利跌幅更超過2成，其餘依序是大略-KY、美食-KY、雅茗-KY、華園、易飛網、富驊-KY、王品、六福、五福、寒舍、晶悅、雄獅等。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，雖然短期來看，新冠肺炎疫情恐將影響相關廠商第1季營收，不過觀察美國科技類股財報表現不俗，且全球股市也出現止跌反彈，加上市場資金充沛之下，台股長期而言仍在正向軌道上，中長期表現不看淡。

蔡彥正指出，投資布局上可著重產業新趨勢與新規格相關類股、景氣循環股及具備高殖利率的成長股等，產業方面則包括5G相關、iPhone手機新規格題材、伺服器、記憶體、被動元件與矽晶圓等。

觀光 疫情 台股

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