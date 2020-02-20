晟德股價跳高 生技小兵喊衝

晟德（4123）轉投資公司澳優乳業（HKG：1717）發布2019年盈利預告，獲利大躍進，激勵晟德今（20）日股價表現，在追價買盤推升下，股價來到55.7元，漲幅逾8%。

另外，今年具備轉虧為盈轉機的展旺也獲買盤青睞，盤中股價震盪走高，一度來到23.95元，漲幅達9%，今年初接到體溫測量產品大單的豪展也是買盤著墨標的，盤中股價來到56.4元，漲幅近5%。

晟德轉投資公司澳優乳業因自有品牌牛羊奶粉雙引擎催化，獲利大躍進，預計2019全年營收達人民幣66.90億元至67.45億元，年成長24.1%至25.1%；歸屬母公司稅後淨利達人民幣8.48億元至8.78億元，年成長33.6%至38.3%，而若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生之虧損，本業稅後淨利達人民幣9.12億至9.42億元，年成長達56.8%至62.0%。

澳優乳業2019年業績強勁成長主要受益集團持續強化銷售網絡並大力推動品牌發展，使自有品牌產品收入大幅拉升，其中配方羊奶粉年銷售額在人民幣28.58億元至28.68億元間，年成長高達40.6%至41.0%，而配方牛奶粉年銷售額在人民幣31.38億元至31.68億元間，年成長達32.5%至33.8%，牛羊奶粉成為集團的獲利雙引擎。

澳優乳業至今已連續14度發布盈利喜訊，旗下主力品牌佳貝艾特已連續第五年穩居中國嬰幼兒配方羊奶粉進口量榜首，公司看好，未來更有機會帶領主流，成為與牛奶品牌並駕齊驅的國際嬰幼兒配方奶粉一線品牌。

此外，面對2020年以來的新型冠狀病毒肺炎疫情，配合政府確保穩定奶蛋肉等民生必需品的要求，澳優乳業中國地區的營運已於農曆新年假期後恢復，並無受到嚴重干擾。

豪展因新冠肺炎疫情拉高市場對體溫測量產品的需求，並接獲數家中國當地品牌客戶的體溫量測產品訂單，合計約10～20萬隻，隨著產品陸續出貨，有助本月營收表現，法人估豪展今年每股稅後盈餘將逾5元。

豪展主力產品為紅外線耳溫槍，另包括包括耳溫槍﹑血壓計﹑吸鼻器等產品，