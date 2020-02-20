另類防疫概念股彥臣生技 盤中股價漲1.4%

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，國內對於防疫愈來愈小心，提升免疫力成為近期大家熱門的議題，彥臣生技（4732）已經在銷售的「健祐全」銷售更好，今（20）日盤中興櫃股價一度走強來到28.61元，漲幅為1.4%，因為台股上下震盪股價也跟著波動加大。

彥臣以藥品與保健品做為常態性穩定獲利的來源，尤其過度用眼的宅經濟盛行，使得眼睛保健轉趨熱門，已獲健康食品認證的台灣綠蜂膠產品也是熱賣商品，台灣綠蜂膠搭上防疫列車，因此彥臣的多項相關產品訂單滿載，出貨量大增，市場供不應求，可望成為推動第1季營收成長新動能。

長期專注於小分子新藥研發，彥臣以產業鏈分工的模式，大幅縮短研發時程，國際熱門標靶抗癌藥物「HDAC抑制劑」已獲得多國專利。腦癌新藥NBM-BMX也於2018年通過美國FDA審查，持續進行人體試驗中。

彥臣生技主要產品為保健產品、新藥開發及農業生技產品開發，去年營收統狂飆升，下半年營收1.8億元，較前年同期6千萬大增1億2千萬以上，成長幅度達199 %，統計全年度營收為3.15億，與2018年的1.08億相比，營收創歷史新高，以近3倍成長幅度。

今年初以來新冠肺炎病毒疫情快速擴散，消費者都更重視防疫及養生，帶動彥臣生技醫藥保健品的業績，除了銷售傳喜訊，該公司也成為完成募資，完成現金增資2.3億，顯示投資市場看好彥臣的獲利潛力。