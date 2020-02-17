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助攻品牌線上買氣 蝦皮購物打造「3.3品牌購物節」

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
蝦皮購物「3.3品牌購物節」任天堂Switch健身環大冒險，2月19日中午11點特價2,899元開賣。圖／蝦皮提供
蝦皮購物「3.3品牌購物節」任天堂Switch健身環大冒險，2月19日中午11點特價2,899元開賣。圖／蝦皮提供

線上消費券大放送助陣品牌業績，近期疫情延燒給國內各產業帶來各種程度的衝擊，蝦皮購物為鼓勵品牌發展，攜手30大熱門品牌打造「3.3品牌購物節」，祭出「30大品牌天天64折、銀行分期12期0利率、滿8單送百萬」等三重優惠。

蝦皮表示，即日起至3月3日，將狂灑億萬折價券，以發放「線上消費券」為概念，期盼配合政府「振興抵用券」雙重刺激實體和網購經濟。而蝦皮也體貼消費者在家防疫的居家娛樂需求，即日起限時推出升級版「3.3蝦轉盤」開轉命定優惠，天天24次中獎機會、百萬蝦幣折價券等你轉回家。

蝦皮指出，新冠肺炎疫情升溫導致實體店人流導向線上，消費習慣轉變為各大產業帶來不小的影響。為此政府推出紓困措施協助產業復興，擬發放振興抵用券鼓勵消費。蝦皮作為品牌合作夥伴，共同致力於幫助品牌發展，集結神腦生活、萊雅集團、愛買、屈臣氏、P&G、永豐商店等30大品牌推出「3.3品牌購物節」助攻線上買氣。

蝦皮觀察，每年開春之際皆會掀起一陣「煥新」購物潮，3.3品牌購物節瞄準近期熱門商品推薦春季「四新」購物指南，與用戶一同揮別疫情陰霾，以「新健體態」、「新炫行頭」、「新煥膚容」、「新季抗敏」等四大主題，規劃優惠商品。

比如，任天堂Switch「健身環大冒險」，在蝦皮3.3品牌購物節2月19日下殺3,000元有找，年初購入一路「健」到年底。同時搭配食用乳清蛋白，增加肌肉量強身健體，2月21日Myprotein乳清蛋白直降42折。春天換季肌膚不穩定，推薦Dr.Hsieh 10%杏仁酸深層煥膚精華、IOPE 神仙水小資組、KOSE雪肌精化妝水等商品供搶購。

除了商城三重折扣和眾多優惠，蝦皮表示，站內也提供互動娛樂更用樂趣回饋給用戶，2月17到3月3日推出期間限定遊戲「3.3蝦轉盤」免費開轉，天天24次中獎機會，有機會入手總價值破千萬的蝦幣、購物金等豐沛好禮，最高還有機會獨享上萬購物金。

蝦皮購物「3.3品牌購物節」推出限時升級版「3.3蝦轉盤」開轉命定優惠，天天24次中獎機會、百萬蝦幣折價券輕鬆轉回家。圖／蝦皮提供
蝦皮購物「3.3品牌購物節」推出限時升級版「3.3蝦轉盤」開轉命定優惠，天天24次中獎機會、百萬蝦幣折價券輕鬆轉回家。圖／蝦皮提供

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