高端傳喜訊 盤中股價漲6%

新冠肺炎（武漢肺炎）因應檢測大量需求，高端疫苗（6547）申請「新型冠狀病毒核酸檢測」已申請醫材許可，如果能順利通過許可，民眾可以降低檢測會搶到資源。除了可以嘉惠國人外，營運面也將受惠，高端今（13）日盤中股價來到33.6元，漲幅一度達6%。

中國大陸官方從1月26日開始，已緊急審批（EUA, Emergency Use Authorization）多家廠商之「核酸檢測試劑」上市，現在需求量大，是不可能外銷。新冠肺炎讓全民都很緊張，高端將開發成功新型冠狀病毒核酸檢測試劑（RT-PCR），正式向食藥署申請「第三類體外檢測醫療器材」（class-3 IVD）使用許可，高端成為台灣第一家自主研發檢測試驗的業者，

高端疫苗表示，此項核酸檢測試劑，係採用WHO與目前全球武漢肺炎病毒基因序列資料進行設計，擷取武漢肺炎病毒特異性基因片段的保守區域設計引子（primer）與探針（probe），僅需1.5小時的螢光反應時間，即可準確檢測採集樣本是否感染武漢肺炎病毒。

此項產品係由高端疫苗開發，目前已依循「EUA緊急疫情使用授權」法規向食藥署提出許可申請，並同步與國內某大型教學型醫院研擬臨床效能驗證。