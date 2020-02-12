智擎研發傳喜訊 早盤成交量大增一度攻漲停

智擎（4162）今（12）日研發傳喜訊，授權夥伴法國Nanobiotix公司宣布，PEP503（NBTXR3, Hensify）合併放射線治療，用於不適合鉑類化學治療的局部晚期頭頸部鱗狀細胞癌患者的臨床試驗，符合並取得美國食品藥物管理局（US FDA）的新藥快速審查資格（Fast Track designation），今日股價一度衝漲停，來到60.5元，截至9時30分，成交量就達到3,329張，較前一日成交只有413張，買氣大幅增加。

快速審查係為美國FDA所設計的一種藥物審查程序，主要目的是針對未能滿足醫療需求的嚴重疾病能夠加速新藥的發展進程，並且能以較短的時間進行法規審查並核發藥證，使患者能較快獲得該新藥的治療機會。

智擎表示，2012年8月取得PEP503（即Nanobiotix公司之NBTXR3）在亞太地區進行開發與商業化之專屬授權。PEP503在美國、台灣及部份亞洲國家被認定為藥品，而在歐盟及部份亞洲國家被認定為第三類醫療器材（class III medical device）。

PEP503目前已取得歐洲產品合格認證（CE Mark），核准用於局部晚期（locally advanced）軟組織肉瘤（soft tissue sarcoma）病患之治療。

Nanobiotix公司與智擎公司目前在進行臨床試驗中的適應症尚有頭頸癌、肝癌 （轉移性肝癌與肝細胞癌）、直腸癌、攝護腺癌以及併用PD-1抗體於頭頸癌及非小細胞肺癌，皆在進行臨床試驗中。