快訊

信義商圈百貨業績狠掉7成 微風開出百貨業裁員第一槍

哈利向富豪演講一場1548萬 被轟消費母親戴安娜

智擎研發傳喜訊 早盤成交量大增一度攻漲停

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
智擎總經理胡宇方。 聯合報系資料照／記者陳書璿攝影

智擎（4162）今（12）日研發傳喜訊，授權夥伴法國Nanobiotix公司宣布，PEP503（NBTXR3, Hensify）合併放射線治療，用於不適合鉑類化學治療的局部晚期頭頸部鱗狀細胞癌患者的臨床試驗，符合並取得美國食品藥物管理局（US FDA）的新藥快速審查資格（Fast Track designation），今日股價一度衝漲停，來到60.5元，截至9時30分，成交量就達到3,329張，較前一日成交只有413張，買氣大幅增加。

快速審查係為美國FDA所設計的一種藥物審查程序，主要目的是針對未能滿足醫療需求的嚴重疾病能夠加速新藥的發展進程，並且能以較短的時間進行法規審查並核發藥證，使患者能較快獲得該新藥的治療機會。

智擎表示，2012年8月取得PEP503（即Nanobiotix公司之NBTXR3）在亞太地區進行開發與商業化之專屬授權。PEP503在美國、台灣及部份亞洲國家被認定為藥品，而在歐盟及部份亞洲國家被認定為第三類醫療器材（class III medical device）。

PEP503目前已取得歐洲產品合格認證（CE Mark），核准用於局部晚期（locally advanced）軟組織肉瘤（soft tissue sarcoma）病患之治療。

Nanobiotix公司與智擎公司目前在進行臨床試驗中的適應症尚有頭頸癌、肝癌 （轉移性肝癌與肝細胞癌）、直腸癌、攝護腺癌以及併用PD-1抗體於頭頸癌及非小細胞肺癌，皆在進行臨床試驗中。

智擎 癌症治療
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

智擎生技製藥合作夥伴 取得USFDA新藥快速審查資格

防疫股漲勢再起 亞諾法、熱映、美德醫股價攻漲停

許金川／肝癌判定有難度 積極追蹤更安心

許金川／定期照超音波 及早發現沒症狀的肝癌

相關新聞

精材去年獲利創5年高 早盤股價衝26個月高點

半導體晶圓封裝廠精材去年獲利創5年高點，今天早盤股價走強，最高來到94.5元，漲4.65%，是2017年12月上旬以來波...

智擎研發傳喜訊 早盤成交量大增一度攻漲停

智擎（4162）今（12）日研發傳喜訊，授權夥伴法國Nanobiotix公司宣布，PEP503（NBTXR3, Hens...

陸開工條件變寬 宏捷科股價跳空站上季線

PA代工大廠宏捷科（8086）今（12）日跳空直接站上季線100元，並創武漢肺炎事件以來的新高，目標直指波段高點124....

亞泰備料充足 Q1不淡

影像感測模組（CIS）大廠亞泰（4974）總經理吳淑品昨（11）日表示，本季雖然有農曆春節及新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不過，因緬甸廠協助生產發揮效益，本季備料充足，整體營運有望略優於去年同期，目前仍視第2季調度原料能否充分滿足。

精材去年轉盈 將擴建無塵室

精材（3374） 昨（11）日公告去年第4季每股純益0.72元，低於前一季的1.29元，但因連二季獲利，帶動去年轉虧為盈，全年稅後純益1.82億元，每股純益0.67元。

疫情效應 聯亞迎轉單

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，大陸兩大光通訊廠光迅與華工主要生產基地都在武漢與湖北，兩家陸商供貨華為基地台光收發模組占比高達五成，且全球25%的光纖、光纜研發生產來自於武漢，隨著疫情導致當地交通與招工生產受阻，聯亞（3081）等台灣光通訊業者可望獲得轉單。

藥華藥 營運將起飛

藥華藥（6446）昨（11）日舉行法人說明會，會上指出去年年中送件TFDA的真性紅血球增多疾病（PV）藥證申請順利，預估最快4月可取證。至於美國食品藥物管理局（FDA）送件，預期明年初送件、第4季取證。

1月營收／雙鴻-19％ 八個月低點

雙鴻（3324）昨（11）日公告元月營收7.4億元，下探近八個月低點，月減19.3%，年減22%，衰退主因工作天數較少。

1月營收／廣錠+72％ 一年半新高

廣錠 （6441） 受惠博弈機台專案出貨，元月營收衝上1.25億元，創一年半來新高，月增72.1%，年增144.3%。

生醫短空長多 瑩碩今年拚跨入中國二類新藥

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今日表示，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對台灣生技醫藥產業來說是短空長多。目前洽談中的授權案透過視訊會議及郵件往返持續進行，全球營運布局不受影響。

春節工作天數減 立凱1月營收月減3.7%

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）元月營收受到農曆春節工作天數減少影響，較上個月小幅下滑3.7%，立凱表示，今年汽車啟停電池與大型儲能電池客戶預計將陸續進入量產，公司將可穩定供貨。

崇越電1月營收年減19% 今年可望重返成長軌道

專業特用化學材料通路商崇越電（3388）去年開始該公司營運就受到美中貿易戰衝擊，下游拉貨動作趨緩，也使得該公司去年營運不如預期，今年來再出現新冠肺炎（武漢肺炎）影響市場，不過，該公司表示，未來疫情若回穩，則全球經濟仍可望維持成長，該公司今年仍可望重回成長軌道。

熱門新聞

你有追過嗎？那些年離奇飆漲的火紅ETF

新冠肺炎亂台股 這個族群投資人可逢低布局

股市大咖怎麼看危機入市？武漢肺炎教投資人的6件事

台積去年配息9.5元 創歷史新高

新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

疫情衝擊 20家上市櫃1月營收確定來不及申報

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。