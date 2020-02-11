翔宇1月營收 1.57億元

翔宇生醫（6539）公布2020年1月合併營收為1.57億元，雖農曆過年期間工作天數較少影響，但受惠於DV品牌價值逐步提升，創造醫美醫材事業出貨成長，另DV保健食品、保養品於電商平台維持良好的銷售表現，推進1月營收較2019年12月成長0.11％。

此外，翔宇也重訊公告上海子公司為配合當地政府防疫措施延後復工日期，目前仍持續採取回報制度掌握公司全體員工狀況，調整門店營業時間及開業日期。

翔宇表示，近年來翔宇積極強化DV品牌於兩岸醫美保養市場的品牌力提升，從1月保健食品、保養品、醫美醫材三大產品項目營收來看其中，醫美醫材銷售業績明顯年增22.02％，凸顯醫美需求即便在農曆新年長假工作天數較少且新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延的情形下，仍存有一定水準之市場需求，而保健食品、保養品1月在電商平台包括DV笛絲薇夢官方網站等也維持良好的銷售成績，是推進翔宇單月營收站穩1.5億元以上的重要關鍵。

觀察目前消費者購物模式因疫情期間居家隔離與Work From Home模式的效應下，轉往網路平台來滿足消費需求，創造許多零售企業龐大「宅經濟」之市場商機，尤其是防疫相關產品，例如免疫力強化之保健食品等皆有明顯之需求增加，這是翔宇過去積極強化DV保健食品的產品獨特性與定位明確，同時鎖定目標消費族群和採取精準行銷之成果，並能夠發揮整合虛擬及實體通路的綜效，創造DV保健食品成為貢獻翔宇整體營收穩健成長的基礎。

展望2020年上半年，翔宇持續擴大DV品牌於醫美市場的份額，將持續憑藉著累積超過多年專注旗下DV保健食品與保養品的自主研發、生產及銷售推廣的經驗，除了開拓更多銷售通路以拉開銷售市場範圍的戰線外，產品面持續秉持著重天然食材萃取、衛福部健食字號認證（喜樂纖）及專利技術等重要標準，深化產品質量與廣度，推出健康顧本、體內環保機能、養顏美容等訴求為主的新款DV保健食品，而行銷面上仍持續結合知名代言人與大數據分析落實精準行銷策略，穩定提升翔宇旗下各品牌在台灣的高市場占有率與品牌知名度，並對整體營運帶來正面的挹注。