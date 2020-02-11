快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

翔宇1月營收 1.57億元

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

翔宇生醫（6539）公布2020年1月合併營收為1.57億元，雖農曆過年期間工作天數較少影響，但受惠於DV品牌價值逐步提升，創造醫美醫材事業出貨成長，另DV保健食品、保養品於電商平台維持良好的銷售表現，推進1月營收較2019年12月成長0.11％。

此外，翔宇也重訊公告上海子公司為配合當地政府防疫措施延後復工日期，目前仍持續採取回報制度掌握公司全體員工狀況，調整門店營業時間及開業日期。

翔宇表示，近年來翔宇積極強化DV品牌於兩岸醫美保養市場的品牌力提升，從1月保健食品、保養品、醫美醫材三大產品項目營收來看其中，醫美醫材銷售業績明顯年增22.02％，凸顯醫美需求即便在農曆新年長假工作天數較少且新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延的情形下，仍存有一定水準之市場需求，而保健食品、保養品1月在電商平台包括DV笛絲薇夢官方網站等也維持良好的銷售成績，是推進翔宇單月營收站穩1.5億元以上的重要關鍵。

觀察目前消費者購物模式因疫情期間居家隔離與Work From Home模式的效應下，轉往網路平台來滿足消費需求，創造許多零售企業龐大「宅經濟」之市場商機，尤其是防疫相關產品，例如免疫力強化之保健食品等皆有明顯之需求增加，這是翔宇過去積極強化DV保健食品的產品獨特性與定位明確，同時鎖定目標消費族群和採取精準行銷之成果，並能夠發揮整合虛擬及實體通路的綜效，創造DV保健食品成為貢獻翔宇整體營收穩健成長的基礎。

展望2020年上半年，翔宇持續擴大DV品牌於醫美市場的份額，將持續憑藉著累積超過多年專注旗下DV保健食品與保養品的自主研發、生產及銷售推廣的經驗，除了開拓更多銷售通路以拉開銷售市場範圍的戰線外，產品面持續秉持著重天然食材萃取、衛福部健食字號認證（喜樂纖）及專利技術等重要標準，深化產品質量與廣度，推出健康顧本、體內環保機能、養顏美容等訴求為主的新款DV保健食品，而行銷面上仍持續結合知名代言人與大數據分析落實精準行銷策略，穩定提升翔宇旗下各品牌在台灣的高市場占有率與品牌知名度，並對整體營運帶來正面的挹注。

保健食品 醫美
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

防疫照顧假開跑 高市府首日5人請

新冠肺炎疫情衝擊 百貨防疫商品帶動成長穩住業績

情人節送禮吹防疫風 百貨人少、業績反增

雙美1月營收0.75億元 年增1.53倍

相關新聞

生醫短空長多 瑩碩今年拚跨入中國二類新藥

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今日表示，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對台灣生技醫藥產業來說是短空長多。目前洽談中的授權案透過視訊會議及郵件往返持續進行，全球營運布局不受影響。

春節工作天數減 立凱1月營收月減3.7%

全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）元月營收受到農曆春節工作天數減少影響，較上個月小幅下滑3.7%，立凱表示，今年汽車啟停電池與大型儲能電池客戶預計將陸續進入量產，公司將可穩定供貨。

崇越電1月營收年減19% 今年可望重返成長軌道

專業特用化學材料通路商崇越電（3388）去年開始該公司營運就受到美中貿易戰衝擊，下游拉貨動作趨緩，也使得該公司去年營運不如預期，今年來再出現新冠肺炎（武漢肺炎）影響市場，不過，該公司表示，未來疫情若回穩，則全球經濟仍可望維持成長，該公司今年仍可望重回成長軌道。

遊戲業拚旺季 上半年新作齊發

智冠（5478）、宇峻（3546）、橘子（6180）、辣椒（4946）等遊戲業者，今年上半年皆計劃推出遊戲新作，2020台北國際電玩展雖延期，市場仍熱鬧非凡。其中，智冠子公司網龍（3083）自製的《黃易群俠傳M》，以及智冠旗下遊戲新幹線和宇峻共同營運的《三國群英傳M》，格外受到矚目。

春節「宅經濟」進補 遊戲股1月營收放大絕

春節假期帶動下，遊戲業今年1月紛紛繳出亮眼成績，加上新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，激勵「宅經濟」商機發燒，營收進補，橘子（6180）及智冠（5478），單月營收衝上近一年多高點。

信紘科本季不淡 跳空漲停

半導體設備廠信紘科（6667）在化學供應系統、製程特殊廢液回收及拆移機施工挹注之下，1月營收逆勢成長，營運淡季不淡，激勵今日股價跳空亮燈漲停。信紘科表示，第一季訂單穩定認列營收，整體營運帶來正面的挹注，預料新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對公司影響有限。

上月業績／新普-36% 將出貨微軟

電池模組龍頭新普（6121）昨（10）日公布元月營收47.86億元，較去年12月歷史新高下滑36%，也比去年同期減近9.8%。新普江蘇廠昨日已正式復工。

上月業績／達爾膚-29% 後市不淡

達爾膚生醫（6523）昨（10）日公布1月營收為6,971萬元，較上月營收成長16.2％，較去年同期減少29.7%，主要因大陸轉投資公司不再併入合併營收，以及去年同期有多項新品推出墊高營收基期表現。

上月業績／網家-1% 攀同期新高

網路家庭（8044）昨（10）日公布元月合併營收達36.19億元，月減1.3%、年增5.5%，創歷年同期新高紀錄。旗下PChome 24h元月購物買氣蓬勃，主因春節採購潮，且透過行動端辦年貨比例增加，帶動年前一周行動端業績較去年同期成長40%，銷售持續長紅。

上月業績／信紘科+19% 衝刺市占

信紘科（6667）昨（10）日公告1月合併營收達1.03億元，月增19.6%，年增57.4%。信紘科表示，1月有春節長假，工作天數較少，但化學供應系統、製程特殊廢液回收減量等訂單穩定認列，且拆移機穩定施工挹注，單月營收仍有成長表現。

上月業績／群聯-18% 拚淡季不淡

快閃記憶體控制晶片廠群聯（8299）昨（10）日結算1月合併營收達33.26億元，月減18.8%，和去年同期持平。

橘子、智冠 1月營收靚

遊戲大廠橘子（6180）、智冠受惠宅經濟持續發威，昨（10）日公布元月營收亮眼，橘子為12.41億元，攀上16個月來高點，月增42.7%，年增35.5%；智冠為5.92億元，創近13個月新高，月增23.7%，年增16.1%。

熱門新聞

鴻海1月營收 大減32%

你有追過嗎？那些年離奇飆漲的火紅ETF

富邦金元月EPS賺近1元 再登每股獲利王

股市大咖怎麼看危機入市？武漢肺炎教投資人的6件事

台積最旺1月 營收站穩千億

新冠肺炎疫情燒、恐慌指數(VIX)卻跟上次SARS有差別 謝金河深感疑惑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。