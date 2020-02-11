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上櫃觀光股元月營收多檔創新高 股價紅通通

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

挾元月營收亮眼表現，上櫃觀光股今日股價表現紅通通。紅馬-KY（2928）元月營收創下歷史新高，激勵股價開盤跳空漲停，並成功鎖在漲停價位，另外，瓦城（2729）元月營收也創下歷史新高，激勵股價勁揚，盤中來到253元，漲幅達5%，漢來美食（1268）元月營收亦締造歷史新猷，也帶動盤中股價來到129.5元，漲幅逾3%。

紅馬-KY公告1月合併營收為10.8億元，較上月增加16％，亦較去年同期大幅成長47％，創下公司歷史新高表現，公司表示，第四季為故鄉納稅業務傳統旺季，因此往年12月均為公司營運最高峰，但因為公司故鄉納稅業務的組成結構，相較過去已有明顯調整，加上整合平台｢Furusato 360」後，透過該平台帶來的故鄉納稅業務明顯提高，去年12月中旬起故鄉納稅捐款大幅增加，因此帶動1月合併營收表現。

紅馬-KY表示，去年12月底上線的地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」，已獲得16個地方自治體，超過140家生鮮產品供應商加入平台合作；此外，公司今年將原Orbi體驗館改為電競賽事場館「REDEE WORLD」，將於本季開幕，搶攻日本大型電競賽事商機，3月已確定舉辦2場賽事活動。

瓦城公告元月營收5.46億，不僅創下新高紀錄，年增達48.69%，持續維持高成長。瓦城表示，2019年已完成19家新展店，店數成長達15%效益下，加上新品牌「月月Thai BBQ」的推出，並受惠今年春節連假七天貢獻，帶動營收成長。

漢來美食公告1月營收4.79億元，創歷史新高，月成長38%，年成長33%，公司表示，主因今年農曆春節全部天數落在１月份，加上漢來海港餐廳餐價自1月起略為調漲，也使得營收有顯著增長。雖然從年初三開始，部分餐廳因武漢肺炎疫情擴散，而受到顧客退訂或延期用餐的影響，但單月份業績仍創下歷史最高紀錄。

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