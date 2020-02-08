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創業家-24% 拚宅經濟
創業家兄弟（8477）昨（7）日公告1月合併營收3.84億元，月減16.7%，年減24.1%。農曆春節檔期帶動年菜類、禮盒、收納掃除、及家電類商品熱銷；而受2019新型冠狀病毒疫情影響，站內1月口罩整體銷量與平均月銷量相較大幅提升4.6倍，帶動防疫、消毒類相關商品持續走高。
創業家兄弟表示，2020年將繼續科技力與數據，透過AI技術與消費大數據洞悉消費者及大環境需求。2月初自有產品線將再添生力軍、增加新的紙類商品；目前也推出當前抗寒、防疫專區。因武漢肺炎疫情持續蔓延，防疫專區提供數十款乾洗手、濕紙巾、抗菌噴霧、隨身空氣清淨機等清潔消毒相關商品供消費者選購，而這段時間消費者減少外出活動，估計也將帶動「宅經濟」發酵。
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