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東捷＋173% 後市俏
東捷資訊（6697）攜手研華推動工業化App，下半年架構完成，有助今後營運業績向上。東捷資訊昨（7）日公告元月營收3.12億元，年增41%，月增173.5%，主因為ERP新增客戶及客戶續約貢獻。
東捷資訊積極布局物聯網應用業務，透過自行研發的製造執行系統（MES），攜手研華將推出兩款模組化工業App，能協助製造業輕鬆邁向智慧化升級，兩款工業App分別是「生產進度與品質管理」、「設備保修管理」App，預計今年上半年完成上架，屆時將可加入營運貢獻挹注成長動能。
東捷資訊副總劉新正表示，預計陸續推出的「生產進度與品質管理」工業App與「設備保修管理」工業App，具有輕量化、快速化特性，不僅導入期較短，更透過國際大廠研華WISE-PaaS平台的線上軟體服務市集上架，讓製造業以訂閱制服務就能一手掌握生產進度、品質、設備保養與維修派工管理。
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