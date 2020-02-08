原相-7% 淡季不淡

影像感測晶片廠原相（3227）受惠CIS感測元件缺貨及TWS需求帶動，元月營收6.28億元，月減7.2%、年增79.5%，營運淡季不淡、優於市場預期。

法人指出，原相今年遊戲機、TWS及物聯網等多項產品線發酵，全年營收挑戰30%成長。股價受營收優於預期激勵，昨(7)日股價盤中一度衝高至180.5元，漲幅5.86%，創近九年新高，尾盤收176.5元，上漲6元。

原相1月營收表現優於預期，主要受惠於CIS感測元件缺貨，電競滑鼠、安防等產品出貨穩健，且TWS拉貨動能逐月提高帶動。法人預期今年TWS及CIS感測元件有望維持成長，其中TWS在2019年營收占比約10%，今年在整體產業向上的態勢下，可望出現倍數成長。

CIS有機會在多家美系品牌客戶智慧家庭、與物聯網相關200萬至500萬像素產品開始出貨，成為下半年營收之亮點。隨著任天堂Switch在東京奧運前多款Partygam、健身環等產品驅動，加上去年12月於中國開賣，2020年上半年扮演營收成長的動能，近期更傳出因武漢肺炎疫情，衝擊Switch遊戲機生產，導致出貨恐將延遲，恐陷入缺貨狀態。