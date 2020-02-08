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馬光-20% 強攻雲端管理
亞洲跨國連鎖保健集團馬光（4139）昨（7）日公告1月營收為新台幣6,767.8萬元，年減20.6％，主要受到農曆年假影響，天津馬光與新加坡中醫門診營業天數減少所致。
馬光表示，1月營收年減20％，主要受農曆年假期影響，門診營業時間短少九天，加上一般門診業務於第1季多為淡季表現。
唯糖尿病慢病管理業務仍維持穩健成長趨勢，主要在於公司慢病管理服務品質受患者肯定，年度續約率維持九成五以上。
馬光昨日股價收39.75元，上漲0.25元。
馬光今年將積極推展中風後慢病管理業務，第2季開始推出雲端慢病管理業務，並將拓展針灸及推拿等自費中醫慢病調理項目，進一步提升慢病管理業務規模。
有關武漢肺炎，公司維持嚴謹戒慎原則，將視天津疫情變化，機動調整部分診所的看診時間，預估2月天津馬光門診業務仍將部分受疫情影響。
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