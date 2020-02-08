馬光-20% 強攻雲端管理

記憶體模組廠威剛（3260）1月營收18.81億元，月減24.18%，年減10.17%，單月營收寫下近八個月新低，雖然單營收呈現雙降，不過，威剛表示，看好記憶體價格後市將逐季走揚，而隨著2月工作天數恢復正常，營收也將逐月增溫，且以全年來看，預測今年記憶體供不應求趨勢不變。

2020-02-07 14:25