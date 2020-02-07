南璋1月營收2.7萬元 年減98.6%

主要經營水產品批發、水產養殖的南璋（4712）今（7）公布1月營收2.7萬元，和去年同期202.6萬相較，年減98.6%，營收備註欄則提到，「因客戶需求降低，導致營收大幅衰退」，致電公司，公司則表示發言人不在。

南璋今年1月底公告，董事長張庭禎因業務繁忙，將辭任董事長一職，生效日為2月10日；但其實張庭禎去年10月24日才被董事會推選為董座，擔任董事長僅三個多月；南璋7日股價收9.02元，下跌0.02元。

去年底南璋也公告，因市場環境因素，影響原規劃投資經營小龍蝦等水產養殖業務的策略，董事會決議清算註銷台山市快龍龍蝦養殖有限公司（台山快龍）、珠海市快龍水產養殖有限公司（珠海快龍）及江蘇快龍農業科技有限公司（江蘇快龍）。

台山快龍、珠海快龍及江蘇快龍分別成立於2018年6月20日、10月22日及12月13日，註冊資本各為365萬美元、230萬美元及2,000萬人民幣。轉投資公司成立目的是為了擴大水產養殖基地建設，以滿足市場需求。

珠海快龍與江蘇快龍為南璋間接持股100%與70%之孫公司，至今未有自台灣匯出投資金額；而台山快龍現為本公司持股100%之孫公司，截至2019年9月30日，台山快龍的總資產為人民幣1,611萬元，占合併總資產約10%，淨資產為人民幣163萬元，2019年1至9月營收約人民幣28萬元，占合併營收約6%，淨損為人民幣1,080萬元。

以上數據是依自結財報，尚未經會計師核閱或查核。