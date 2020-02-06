因應武漢肺炎 尖端醫強化細胞療法

2019新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)全球擴散，世界各地相繼採取緊急防疫措施下，自身免疫系統抵抗病毒及各種感染侵襲的天然防線，再度引起話題。積極布局細胞治療產業的尖端醫(4186)，因武漢肺炎疫情，免疫細胞應用詢問激增，將陸續開發各式生長因子、營養品與保健品來調節免疫功能、活化幹細胞、增加抗體，並以細胞治療技術為客戶實現預防、保存等的健康服務。

生技股搭上武漢肺炎防疫的順風車，為提升免疫力，將帶動醫藥保健品等業績同樣受惠，而生技產業中的細胞治療與再生醫學領域，依日本經濟產業省預估，全球再生醫學市值至2050年將達到3,800億美元，2020年的「細胞療法」概念股，應都會持續發熱。

尖端醫董事長蘇文龍表示，特管辦法開放一年多以來，尖端醫與醫療院所結盟合作，共同向衛福部提出細胞治療申請計畫，同時也是第三家通過衛福部GTP查核的細胞製備場所，並與花蓮慈濟醫院進行全台第一例細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症的案例分享，更是目前唯一兼有保存、與特管辦法細胞治療技術的生技公司。

目前除已通過的免疫細胞（CIK）治療癌症外，也推動幹細胞治療關節炎、腦中風與脊髓損傷等適應症的開發，對於未來面對未知疾病侵襲的應用，將以提升人體免疫力投注更多的心力。

尖端醫指出，對疾病預防及抗老保健的需求不斷提升，加上人口高齡化的趨勢，近年全世界投入再生醫學領域中的細胞治療、組織工程跟分子醫學應用等技術，都跟人體幹細胞有關。所以使用免疫細胞治療關鍵之一，就是要能有良好的細胞原料，儲存健康免疫細胞將是一份最可貴的生命保險，當來不及儲存臍帶血時，現在則可先將周邊血幹細胞儲存起來，當成投資自己的健康，以及幫家人買份保單。展望未來，尖端醫除既有的細胞保存、細胞治療服務外，還期望增加個體細胞保健與活化幹細胞，並以細胞治療技術為客戶實現預防、保存與治療的健康服務。