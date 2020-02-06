《風之國度》效益續強 傳奇1月營收年增0.93%

傳奇（4994）今（6）日公告1月營收約2.98億元，較前月略增一成，年增0.93%。

傳奇表示，主因適逢寒假及春節期間，帶動營收表現持續活躍。傳奇重視玩家遊玩體驗及互動，將積極推出各項遊戲更新及活動，多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容。

傳奇指出，旗下日系療癒MMORPG手遊《風之國度》，截至去年7月止已於全球各區推出（其中台港澳日為傳奇網路自行運營，其餘地區均為授權），上市後至今營收均穩定，持續挹注1月集團合併遊戲收入約2.9億元，以及權利金收入813萬元，成功拓展世界版圖。其研發團隊亦將持續調整優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

傳奇攜手台灣獨立開發團隊樂玩科技，推出女性向戀愛手游《甜點王子2：心動奇蹟》，現正於雙平台預約推薦中，該產品榮獲2019台灣原創遊戲大賞，結合戀愛與休閒經營玩法，深具創意。傳奇表示，這是傳奇首次跨足女性向戀愛遊戲運營，促進集團多元化發展。

展望未來，傳奇表示，目前有數款創新遊戲同步進行開發，將陸續釋出進一步消息，也將持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。