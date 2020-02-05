基亞利多加持 股價跳空漲停

基亞（3176）宣布向衛生福利部申請自體自然殺手細胞（Magicell-NK）治療實體癌第四期之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已獲衛福部公告認可為GTP實驗室的細胞製備場所，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP），今（5）日基亞股價受惠於利多消息加持，一開盤股價跳空攻上漲停，來到58.7元。

基亞表示，與高雄義大癌治療醫院合作的細胞治療計畫申請案，2月4日收到函覆獲准施行。

基亞所提供的Magicell®-NK「自然殺手細胞」是全台第一家以自然殺手細胞（NK細胞）這項目通過衛福部核准用於癌症治療，Magicell®-NK可於結腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、頭頸癌、攝護腺癌及胰臟癌等七種第4期實體癌症病患施行。

基亞將與義大癌治療醫院、永長欣診所、花蓮慈濟醫院、醫者診所、彰化基督教醫院、柳營奇美醫院、洛桑醫學診所及大里仁愛醫院等8家醫療機構合作申請特管辦法，預期將來這些合作案將會相繼獲准，使病患能就近治療。

在海外布局上，基亞也進一步指出，採用提供分析服務並銷售關鍵原料的模式。108年5月起與香港中基集團的合作進展順利、業務量持續增加。

未來，基亞將採用相似的模式拓展大中華及海外市場。而在研發上，基亞將利用現有研發與國際合作的資源，探求NK在癌症以及癌症治療以外的應用，包括健康市場和病毒感染等疾病的治療。