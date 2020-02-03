新藥報喜 生華科股價翻紅漲幅近4%

在哀鴻遍野，不受特殊傳染性肺炎影響的生技股反而成為台股的資金避風港，台股生華科（6492）今天公布研發的攝護腺癌新藥獲國際藥廠青睞，今天盤中也吸引買盤布局，股價也由黑翻紅，盤中一度來到65.1元，漲幅近4%。

生華科今天宣布，新藥Pidnarulex (CX-5461)報喜，具新穎DNA 損傷修復機制的開發中新藥Pidnarulex獲得全球知名跨國製藥公司Pfizer輝瑞青睞，將有機會與其已核准上市的抗癌藥物PARP抑制劑Talazoparib合併使用於攝護腺癌的人體臨床試驗。

生華科新藥Pidnarulex，已經確定入選由輝瑞及美國攝護腺癌基金會共同成立的全球挑戰獎項(PCF-Pfizer Global Challenge Awards)的決選名單，等於拿到和輝瑞新藥合併使用的入場門票。由於攝護腺癌是男性生殖系統最常見的惡性腫瘤，在歐美地區更是高居男性癌症死亡的第二大原因，加上在全球人口老化、罹癌風險增加的趨勢下，治療攝護腺癌的藥品市場上看新台幣千億元。

這項獲得輝瑞肯定的臨床試驗計劃，是以運用Pidnarulex和Talazoparib合併用於治療攝護腺癌的人體臨床試驗，由生華科的臨床試驗夥伴－澳洲彼得麥克林癌症中心（Peter MacCallum Cancer Centre, PMCC）負責臨床試驗的執行和監督。早在2016年，PMCC在一項動物試驗就首度證實Pidnarulex有治療攝護腺癌的潛力。