你覺得合理嗎？這6家上櫃公司獲利衰退 董事卻領更多

櫃買中心今（31）日公布上櫃公司2018年度董監酬金實際支領情形，統計發現，金穎生技（1796）、高端疫苗（6547）、逸達（6576）、台星科（3265）、富驊（5465）與茂迪（6244）等六家上櫃公司，2018年公司獲利衰退或虧損金額擴大，卻董事酬金卻不減反增。

其中，金穎生技、富驊與台星科等三家公司屬於獲利衰退，而高端疫苗、逸達、茂迪等三家是年度虧損金額比前一年還多。

金穎科技2018年1月甫掛牌上櫃，但2018年稅後純益從前一年的2,000餘萬元降至1,000萬出頭，衰退幅度達63%，但董事酬金增加162%。

對此，金穎科技表示，董事酬金包括執行職務報酬、車馬費及盈餘分派之董事酬勞。依公司章程規定，董事執行職務報酬，不論盈虧，依參與程度、貢獻並參酌同業水準支付，另外車馬費依與會次數支付，與稅後純益並無特別關聯。

盈餘分派的董事酬勞則依公司章程，以當年度獲利提撥不高於3%進行，故年度經營積效將影響董事酬勞發放。

本年因應營運而調整職務，使董事酬金總額增加，但加計兼任員工酬金總額仍低於2017年度，同時2018年度稅後純益較2017年減少1,791萬元，致董事酬金總額及加計兼任員工酬金總額分占稅後純益比例上升，此變動並無異常。

富驊2018稅後純益6,203萬元，低於2017年的9,871萬元，衰退37%，董事酬金增加87%。該公司表示，2018年度董監酬金金額較2017年度增加，是因2018年度發放董監事酬勞，2017年度未發放，才會出現增加。

台星科則是稅後純益從2017年的7.27億元在2018年降至3.29億元，董事酬金增加47%。

台星科表示，董事報酬是依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內業界水準議定，董事執行公司職務，不論營業盈虧，得支給報酬；董事報酬為實際反應其責任負擔與市場薪酬水準。全體董事車馬費、報酬，由薪酬委員會評定後經董事會議定之。兩年度支付每位董事酬金之平均數及變動比率與稅後損益之變動無具體關聯性。

高端疫苗2018年虧損金額較前一年擴大39%，達稅後純損4.76億元，同期董事酬金增加37%。該公司回應，公司為新藥研發公司，目前仍為虧損階段並未提列董事酬勞，所支付董事酬金依公司整體營運參與之程度及貢獻價值考量，而給予合理之報酬，其餘為獨董車馬費，尚屬合理。

逸達2018年虧損金額達5.51億元，較前一年虧損增加24%，董事酬金同期增加122%。該公司表示，2018、2017年度皆未分派董事酬勞，給付董事之酬金，係採月定額制或業務執行出席費及車馬費，且年度酬金與總額占稅後損益比例低，與稅後損益及經營績效無關且不具風險性。

茂迪2018年虧損金額放大至67.94億元，較前一年虧損30億元，增加124%；董事酬金162.97萬元、增加92%。茂迪表示，因2018年未獲利，故未發放董事酬勞，唯董事報酬為固定金額，依訂定之公司章程，本公司董事執行其職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬 ，其報酬依其對公司貢獻之價值，參酌同業通常水準支給，由本公司薪資報酬委員會建議並提交董事會討論議定之。故本年度董事酬金與稅後損益並無特別的關聯性。