武漢肺炎延燒 防疫、宅經濟概念股開紅盤焦點

武漢肺炎延燒，短線干擾商業及經濟活動。法人認為，儘管觀光、飯店、旅遊業等相關產業首當其衝，但生技、醫療、防疫，以及不出門活動的宅經濟，包含線上遊戲、手遊、付費追劇等活動相關受惠股，可望躍升成為開盤焦點。

宏遠投顧副總經理陳國清認為，武漢肺炎，短線影響台股股市大盤及個股股價做修正，明天台股開紅盤必然承相當地賣壓，但是，也並非全然所有股票都會下跌，至少仍然有武漢新型冠狀肺炎直接及間接受惠股，將為短線台股的主要投資標的，成為近期台股趨吉避凶的投資方向。

直接受惠的產業主要以生技、醫療、防疫為主，涵蓋口罩、不織布、清潔用品、疫苗、耳溫槍、檢測相關產業，包含：太景*-KY、恆大、高端疫苗、毛寶、康那香等；其次則是宅經濟相關的線上遊戲及手遊、付費追劇等受惠產業及公司，例如：橘子、網龍、智冠、富邦媒等。

防疫概念股在封關日已表現強勢，隨疫情升級，相關概念股將成為年後重要的題材股。其中生產口罩不織布的康那香目前口罩都在台灣廠區生產，今年有機會取得中國口罩產品認證；而南六產品以不織布、濕紙巾、醫療手術衣用布等為主，印度廠最快將在今年9月投產。

另外，疫苗廠國光生、高端疫苗也都積極研發疫苗，國光生是亞洲區產能最大的疫苗廠，即將興建新廠因應全球對於疫苗的需求；高端疫苗高規格打造最高等級細胞製備中心，第1季已正式落成啟用。

遊戲股除了受惠肺炎情況擴大，宅經濟商機發酵外，寒假也是遊戲旺季，遊戲廠商紛紛推出新遊戲、新改版或以加碼促銷等活動吸引玩家，法人估計，本季為遊戲產業旺季，相關業者業績表現有望較去年第4季成長。