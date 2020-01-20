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精星21日起買1,000張庫藏股 用於轉讓員工

2020-01-20 15:19經濟日報 記者尹慧中／即時報導

上櫃廠商精星（8183）今（20）日公告，董事會決議第6次買回庫藏股事宜，預計1月21日起至3月20日買回1,000張，買回區間價格為15元至24元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

精星公告也提到，自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數約0.82%。前三年內並無買回公司股份情況。精星今日股價以17.1元作收，下跌0.58%。

日股庫藏股

延伸閱讀

創見庫藏股執行率56.6％ 平均買回價格76...

庫藏股執行率 三家偏低

2019年上櫃公司庫藏股執行率 3家不到5成

台翰擬買回4,000張庫藏股 買回區間10....

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