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宏捷科決議 辦理現增1,000萬股

2020-01-17 10:31經濟日報 記者呂安涔／即時報導

宏捷科（8086）公告現增發行股數為1,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額為1億元，發行價格另行公告，並保留增資發行股數15%由員工承購。

增資發行新股之75%，由宏捷科原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，提撥發行新股總額10%，採公開申購方式對外公開承銷；現金增資認股基準日為2月18日。

股東宏捷科新台幣

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