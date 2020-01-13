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翔宇生醫2019年合併營收19.3億元 年增率3.46％

2020-01-13 18:38經濟日報 記者陳書璿／即時報導

翔宇生醫科技股份有限公司(6539)公布 2019 年 12 月合併營收 1.57 億元，較 2018 年同期成長 7.89％；累計 2019 年全年度合併營收為新台幣 19.30 億元，年增率為 3.46％。

翔宇今日並公告董事長蔡嘉櫸因為專注於向榮生醫之營運及業務發展，故辭任翔宇董事長一職，並改由張麗綺接任董事長並兼任總經理一職。

翔宇表示，DV TOKYO 保養品明星商品冰原活萃精質霜及冰原活萃璀璨精華等產品，適逢冬季消費者對於保濕需求的提升，帶動銷售力道在 12 月展現良好的成長表現，是貢獻翔宇 12 月整體營收年成長的主要原因。DV 保健食品之熱銷產品「醇養妍」系列是貢獻營收成長的基礎，目前醇養妍系列已有四款-美白升級、皇家野櫻苺、蜂王乳及活化青春錠，翔宇將持續採產品原料升級與多元化，包裝視覺全新設計、多元組合商品優惠等業務策略，運用精準行銷方式，強化品牌力拓市占，添未來營運穩健成長之態勢。

展望 2020 年，翔宇看好未來美容保養龐大市場需求，其將帶動公司整體營運長期穩健成長，本年度以強化 DV 於兩岸美容保養市場的品牌力，整合內外資源與槓桿縱橫整合效益，優化 SPA 通路單店營運表現為主要營運方針，奠定翔宇公司穩定營收成長的基石，一方面，循知名代言人、大數據分析與異業結盟等行銷策略的結合，加深產品的銷售力，另一方面，強化產品質量與廣度，增加商品之整合效益，包括預計將 DV TOKYO 保養品系列再新增 2 至 5 款產品，增添產品線完整度，DV保健食品從原飲品新增錠類，滿足不同消費者客群需求，拓展新銷售通路與優化目前兩岸 DV SPA 美容會館共 11 間(台灣 8 間、上海 3 間)單店營運表現，以期發揮橫向擴張事業版圖、垂直深化消費者

服務項目，有望進一步創造 DV 保健食品、SPA 美容、保養品事業三箭齊發，挹注整體營運良好的成

長動能。

營收保健食品

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