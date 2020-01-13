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12月營收創兩年新高 環宇-KY喜迎回溫行情

2020-01-13 09:13經濟日報 記者呂安涔／即時報導

環宇-KY（4991）公布12月營收19.5億元，創2年新高，不但月增達27.5%，且年增25.6%，完全擺脫低迷的谷底。環宇-KY主要營業項目包含RF、光電以及KGD（Known Good Die），產品主要以4吋砷化鎵晶圓為材料、少量多樣客製化為主。

日前因終止和廈門三安多達3年的6吋砷化鎵合作關係，轉而和常州晶品合作，一般認為整個6吋的砷化鎵時程將有所延宕。不過，在中國去美化積極，以及在以Data Center為主的KGD回溫下，環宇-KY因走勢落後同族群而有機會展開回溫行情。

環宇砷化鎵

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