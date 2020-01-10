網家去年12月、第4季營收雙創歷史同期新高

網路家庭公告去年12月營收36.7億元，月增13.67%，年增13.6%，創歷年12月營收新高紀錄；網家去年11、12月創歷史新高與同期新高，單季114億元也創歷史同期新高紀錄。累計去年1-12月合併營收為388.84億元，較前年同期成長12.4%，年度成長動能佳，且行動端業績平均年成長近40%，推升營運表現。

網家指出，去年採購活動助攻，帶動去年第4季單季破百億營收，一舉創下單季新高114億元歷史紀錄。12月受惠旗下PChome 24h購物線上、線下雙12活動效益擴大加乘業績，更推動商品及服務跨界合作，借重多元品牌能量刺激買氣；旗下 Pi 拍錢包亦與玉山銀行推「玉山 Pi 拍兔Debit卡」簽帳金融卡，加速觸及年輕市場，擴大P幣生態圈。

網家指出，年底買氣旺，旗下PChome 24h購物於雙12檔期銷售動能強勁，帶動全月業績成長，且2020年農曆新年較往年早，故家電汰換、尾牙採購、年節禮贈、新年治裝等市場需求提早發酵，尤以家電、通訊、食品及美妝保養類別銷量大幅增加。雙12首度舉辦全視角概念體驗演唱會，結合娛樂及購物元素，創造線上、下互動銷售，刺激年輕族群消費動能。

為滿足消費者360度生活全方位需求，擴大營收來源，網家積極推動跨界合作，增添品牌競爭力，除了攜手世界金牌「福灣巧克力」與國際時裝品牌「APUJAN」，獨家銷售聯名款巧克力，更與17Life合作推出「電子票匣」服務，首波開賣近百個品牌，匯聚300種美食、住宿、美體、體驗及旅遊票券，透過嚴選線下商品，強化O2O體驗。此外，旗下 Pi 拍錢包與玉山銀行推出「玉山 Pi 拍兔Debit卡」簽帳金融卡，消費版圖擴大至年輕族群，為營運注入全新能量。