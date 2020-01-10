統新去年12月營收6,094萬元 年成長56%

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光通訊薄膜濾光片專業廠統新公告2019年12月營收6,094萬元，較前年同期成長56.94％、月減6.97%。累計去年第4季營收1.84億元，全年營收6.17億元。統新表示，受惠5G基礎建設及5G高頻、高速的網路需求，帶動公司DWDM濾光片需求增溫。

統新指出，公司憑藉CWDM/DWDM關鍵元件的專業技術，隨著光模組及5G市場仍維持高需求成長，中長期營運審慎樂觀以待。