捷流閥業1月6日上櫃掛牌 每股78元

國內蝶閥龍頭捷流閥業 (4580) 去年累計前三季合併營收17.79億元，創歷史同期新高記錄，每股純益6.18元，預計在1月6日掛牌上櫃，每股78元；上櫃競價拍賣加權平均價格95.51元，公開申購則吸引逾27萬人參與，凍結逾210億元資金，中籤率僅0.37％。

以捷流閥業1月2日興櫃收盤參考價格115.99元計算，價差達37.99元，對抽籤投資人來說，抽到一張相當於現賺48.71％。

上櫃承銷案以競價拍賣進行，競拍得標加權平均價格95.51元，此外公開申購價訂為78元，總計吸引超過27萬人參與申購，申購過程中凍結逾210億元之資金，中籤率僅0.37％，顯示市場反應熱烈，依1月2日興櫃收盤參考價格115.99元來看，價差高達37.99元，對抽籤投資人來說抽到一張相當於現賺48.71％。

捷流閥業經歷40年深耕已成為國內外知名大廠的閥門一線供應商，2019年受惠美國、中國石化產業、及中國航運業領域客戶訂單暢旺，累計去年前三季合併營收17.79億元，創歷史同期新高記錄。

捷流閥業持續看好中國、美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求，及未來環保及工業安全意識提升、智慧化工廠趨勢發展等，創造閥門產品良好銷售環境，有望帶動未來營運良好成長動能。

根據全球市場研究機構TrendForce集邦科技報告指出，預估2022年全球智慧製造的市場規模將會逼近3,700億美元，2019年至2022年年複合成長率達10.7％，創造精密傳動、控制元件、數據收集與運算等相關將會是未來趨勢。

捷流閥業的智能化產品，包括蝶閥、球塞閥、控制閥等可搭配高階伺服驅動控制及通訊介面達到客戶需求，配合提供自動化規劃，能在智慧工廠發展趨勢中扮演重要關鍵性角色。

展望未來，捷流閥業可望在多年累積穩定客戶營收持續堆疊下，隨著產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢明確，擴大客戶銷售基礎，致力推動整體營運規模持續放大，創造公司未來營運表現成長可期。