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題材點火！康友-KY領航 高價生醫股硬頸

2019-12-30 12:08經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

高價生技股今日股價表現不俗，主要由康友-KY（6452）點火，盤中股價來到217.5元，漲幅3.6%，另高價族群麗豐-KY（4137）、金可-KY（8406）股價也在紅盤震盪，本波強勢股達爾膚（6523）開盤跳空漲停，雖未能鎖住第四根漲停，但股價在高檔盤旋，逼近百元關卡。上市生技類股指數今盤中來到65.06點，漲幅0.8%，創兩周來新高。

康友-KY子公司六安華源經過菲律賓政府GMP認證，於本月中取得菲律賓食品藥品監督管理局（FDA）核發的三張輸液藥證，得以開始銷售。康友表示，憑藉三張輸液藥證，拓展公司大輸液版圖前進東協市場，由於東協醫療資源有限，醫療水準普遍不足，且輸液售價是大陸三倍，對康友而言是一極大市場。

康友-KY表示，中國大陸輸液約占世界50％，生產成本全世界最低，應用也最廣，把很多療效注入輸液當中，非單純的生理食鹽水，競爭力極強，開啟菲律賓大門後將是一個成長契機。菲律賓人口1億，醫療資源缺乏，售價為大陸三倍，但考量穩健原則下，初期將以貿易為主，由六安華源出貨，可挹注明年營收，也同時架構通路，並再申請其他藥證，豐富產品線，達到規模就設廠生產，做為東協市場將來主要生產基地。

麗豐-KYf旗下「克麗緹娜」總加盟店數已逾4,800家，明年朝向展店400家的目標邁進。除了主營通路蓬勃發展外，並將持續跟進「雅樸麗德」在醫美、抗衰老的發展，近日在上海、南京即分別啟動三家醫美及二家全科診所的設立，將高端生醫技術服務帶入，提高經營門檻並創造差異化。

康友菲律賓

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