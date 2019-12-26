旺季＋利多 上櫃觀光股活躍

農曆年即將到來，適逢婚宴、旅行社旺季，上櫃觀光股今（26）日表現活躍，買盤主要點火大略-KY（4804）、燦星旅等低價轉機族群，其中，大略-KY股價攻頂並鎖在漲停價位，另外，高價股六角（2732）反應與日本「玉」拉麵集團旗下Good Standard公司簽約，正式授權「日出茶太Chatime」品牌代理權，拓展日本福岡珍珠奶茶市場利多，盤中股價來到171.5元，漲幅近4%。

六角表示，在2019年推出「APEC亞太拓展計劃」有成，在亞洲市場表現尤其亮眼，近年布局日本市場有成，掀起珍珠奶茶風潮。

日出茶太名古屋店預計12月27日正式開幕，透過關東、關西地區強而有力的代理商兩邊分進合擊強強聯手，在日本市場能以單月1.5店的速度展店，也是目前全日本拓店最快速的手搖茶飲品牌。未來將積極布局日本，力拼2020東奧50店。

六角表示，與日本神奈川知名的「玉」拉麵集團合作，共同攜手將日出茶太帶入福岡地區。「玉」拉麵是日本餐飲集團，2008年第一個拉麵品牌「蘸面玉」開業，短短11年，已經在東京及海外發展成長，旗下共有6個拉麵品牌16家店鋪。此次雙方合作對於進駐日本福岡市場深具信心，目標在2020年至少開設10家店。