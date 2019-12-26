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東元集團小金雞東捷上櫃首日 盤中上漲18.77%

2019-12-26 10:25經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

東元集團旗下小金雞東捷資訊（6697）今（26）日 以每股42.6元掛牌上櫃，早盤以50.6元開出，上漲8元，漲幅18.77%，盤中一度拉升至51.8元，順利拉開蜜月行情序幕。

東捷資訊鎖定資服商機，搶攻IoT市場，主要經營物聯網應用服務、企業資訊委外服務（ERP整合規劃與企業e化服務）、業務流程委外服務（顧客關係管理與郵務資料整合）；客戶包括金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位等。

東捷資訊為SAP（國際性企業資源管理軟體公司，全球有77％的交易收入都與SAP系統有關）在台最大的本土ERP服務商，同時也是微軟、Cisco、Dell等大廠的指定合作夥伴。

東捷資訊看準企業需要多樣化的數位轉型需求，為客戶量身訂做客製化服務，協助客戶從業務流程規劃、應用軟體導入與上線後維運，到SAP系統管理等，改善企業內部流程，提升營運效率，客戶包括胡連、矽格、台郡等。

東捷資訊今年前三季稅後純益4,669.9萬元，年增23％，每股稅後純益（EPS）2.05元，較去年同期的1.89元優；展望未來，東捷資訊表示，看準新平台經濟、大數據、AI、工業互聯網崛起，憑藉強大的顧問專家團隊和系統融合加值能力，及專業智慧製造ERP、MES及WMS等多年產業經驗，結合策略夥伴如研華等的技術優勢，在智慧工廠相關領域中提供客製化、OT到IT一條龍式的整合型解決方案。

東捷資訊昨日在興櫃市場以50.5元收盤，今日以每股42.6元上櫃掛牌，早盤以50.6元開高，一度拉升至51.8元，盤中漲幅17.13%。

軟體興櫃矽格

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