明達醫上櫃蜜月夯 中籤戶現賺2.27萬元

明達醫（6527）今（25）日以每股58.8元掛牌上櫃，一開盤就跳空以81.5元開出，中籤戶現賺2.27萬元，早盤一度拉升至83.1元，漲幅41.32%，盤中漲幅38.77%，順利拉開蜜月行情。

明達醫主要從事高階眼科醫療儀器研發、製造及銷售，除深耕高階醫療儀器代工業務外，同時雙軌並進發展自有品牌Crystalvue業務；明達醫開發出台灣第一台國人自行研發設計、生產製造的專業眼底照相機及全自動眼壓計產品。

明達醫表示，去年眼底照相機出貨數約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年目標是增達7%，可攜式全自動眼底相機預計明年第4季量產，加上研發中的廣視角眼底照相機等產品上市，將進一步提高全球市占，目標三至五年內市占率達10~20%。

明達醫去年營收6.06億元，每股純益3.28元；累計今年前三季營收5.03億元，稅後純益6,903.8萬元，每股純益（EPS）3.25元；眼底照相機產品獲得全球知名廠商長期ODM合約，可望持續擴大市占，同時朝醫療耗材領域發展，引進德國知名大厰內視鏡耗材，目前已推展醫療內視鏡耗材銷售至台大醫院、榮總、義大醫院、長庚醫院、馬偕醫院等，可望成為另一個成長動力。

明達醫今日掛牌上櫃，以81.5元開出，一度拉升至83.1元，盤中維持強漲，蜜月行情亮眼，中籤戶如果賣在早盤高點，每張現賺2.43萬元，即使是一開盤就賣出，也有2.27萬元的獲利。