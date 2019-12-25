達爾膚10元股息誘人 股價漲停鎖死、逾8.5萬張排隊搶買

達爾膚（6523）董會通過以資本公積發放現金每股10元，以昨日收盤價66元計算，現金殖利率達15.15％，大方配息吸引買盤進駐，今（25）日跳空以漲停72.6元開出，漲停追價買單85,762張，早盤成交91張。

達爾膚董事長吳奕叡表示，自上櫃以來每年都保持穩定的獲利成果，平均每年股利配發率都超過八成以上，從近三年公司來自營業活動的淨現金流入來看，分別為0.93億元（2017年）、1.2億元（2018年）、1.23億元（2019年前三季），加上帳上現金及定期存款約15億元，現金流量充足穩定。

吳奕叡指出，目前仍持續積極擴大在兩岸美容保養市場的占有率，營運規模可望持續放大；考量資金充沛且財務體質健全，經董事會決議通過以資本公積發放現金每股10元，目前規劃明年2月18日召開臨時股東會討論配息案，最快明年3月就可配發現金。

吳奕叡表示，明年將推出全新高端醫美保養系列，加上全新品牌代言人的加入及精準品牌行銷策略的落實，帶動整體通路銷售力道增溫，將有助整體營運，挹注新一波的成長動能。

展望未來，將持續擴大在美容保養市場業務的布局，推進整體營運，在台灣地區的布局，仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要三加三的銷售通路；中國則是聚焦重要線上電商平台，深化實體通路的區域型經銷商，及進駐更多美妝零售店。

達爾膚今日股價漲停開出後鎖死，開盤不到10分鐘，漲停買單一度超過10.5萬張，盤中仍有逾8.5萬張排隊搶著要買，股價一舉站上各均線。