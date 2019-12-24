達爾膚發耶誕禮給股東 擬提資本公積每股配發股息10元
達爾膚（6523）今（24）日經董事會決議通過以資本公積發放現金每股10元，若以今日收盤價66元計算，現金殖利率約15.15％。
董事長吳奕叡表示，達爾膚自上櫃以來每年均保持穩定的獲利成果，且平均每年之股利配發率皆高達8成以上的水準，加上帳上現金及定期存款約15億元，因此決定明年2月18日召開臨股會通過此案，將實質營運成果回饋給股東，並預計明年3月會發放。
從近三年達爾膚來自營業活動之淨現金流入來看，分別為2017年0.93億元、2018年1.2億元、2019年前三季1.23億元，加上帳上現金及定期存款約15億元，公司的現金流量充足穩定，吳奕叡表示，達爾膚目前仍持續積極擴大公司於兩岸美容保養市場的占有率，可望創造公司營運規模持續放大，並將實質營運成果回饋給股東。
吳奕叡表示，明年即將推出全新高端醫美保養系列，透過不斷創新及研究，提升產品競爭力，加上包括全新品牌代言人的加入以及精準品牌行銷策略的落實，創造消費者高回購率，提高品牌力，帶動整體通路銷售力道增溫，將有助於為達爾膚整體營運注入新一波的成長動能。
吳奕叡表示，在台灣地區貢獻公司穩定營運成長的基礎下，近年來DR.WU拓展大陸市場大型電商平台及實體零售通路的布局有成，並在今年11月完成大陸子公司之重組，雖然依照國際財務報導準則會計處理改採權益法認列投資損益，大陸子公司之營收將不併入合併營收中，但並不影響公司整體損益，雙方的合作更能對公司整體財業務表現產生更正面的挹注。
目前達爾膚仍積極與全新的北京團隊調整在大陸市場通路的經營模式，持續聚焦重要線上電商平台，除了重心以阿里巴巴集團包含天貓、淘寶及跨境，推展京東等為主的大型電商平台通路，也持續開發小紅書、拚多多等具有潛力之新興通路，同時深化實體通路之區域型經銷商，進駐更多美妝零售店。
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