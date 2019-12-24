達爾膚發耶誕禮給股東 擬提資本公積每股配發股息10元

達爾膚（6523）今（24）日經董事會決議通過以資本公積發放現金每股10元，若以今日收盤價66元計算，現金殖利率約15.15％。

董事長吳奕叡表示，達爾膚自上櫃以來每年均保持穩定的獲利成果，且平均每年之股利配發率皆高達8成以上的水準，加上帳上現金及定期存款約15億元，因此決定明年2月18日召開臨股會通過此案，將實質營運成果回饋給股東，並預計明年3月會發放。

從近三年達爾膚來自營業活動之淨現金流入來看，分別為2017年0.93億元、2018年1.2億元、2019年前三季1.23億元，加上帳上現金及定期存款約15億元，公司的現金流量充足穩定，吳奕叡表示，達爾膚目前仍持續積極擴大公司於兩岸美容保養市場的占有率，可望創造公司營運規模持續放大，並將實質營運成果回饋給股東。

吳奕叡表示，明年即將推出全新高端醫美保養系列，透過不斷創新及研究，提升產品競爭力，加上包括全新品牌代言人的加入以及精準品牌行銷策略的落實，創造消費者高回購率，提高品牌力，帶動整體通路銷售力道增溫，將有助於為達爾膚整體營運注入新一波的成長動能。

吳奕叡表示，在台灣地區貢獻公司穩定營運成長的基礎下，近年來DR.WU拓展大陸市場大型電商平台及實體零售通路的布局有成，並在今年11月完成大陸子公司之重組，雖然依照國際財務報導準則會計處理改採權益法認列投資損益，大陸子公司之營收將不併入合併營收中，但並不影響公司整體損益，雙方的合作更能對公司整體財業務表現產生更正面的挹注。