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辣椒多引擎助攻 明年力拚營運回溫

2019-12-19 17:53經濟日報 記者蔡銘仁／台北即時報導

辣椒（4946）19日舉行法人說明會，董事長鄧潤澤表示，明年預計3月端遊《全民打棒球2 Online》將進行大改版，6、7月再推出手機遊戲；子公司辣椒方舟（6611）及碩辣椒（6736）明年也至少推出兩款新遊戲；未來並計畫進行日本傲視辣椒再增資，至少推出兩款遊戲，衝刺日本市場；盼藉由多引擎，助攻集團表現回溫。

辣椒今年轉虧，累計前三季稅後純損約8,400億元，每股虧損3.09元；前11個月營收3.14億元，年減12.5%。鄧潤澤表示，《全民打棒球2 Online》此次改版是厲害的升級版，系統進行很多優化，6、7月推出則預計會有一款MMORPG（大型多人在線角色扮演遊戲）。

辣椒方舟在明年3、4月，計畫在台港澳同步推出一款新手遊，未來可望成為方舟主力遊戲之一。鄧潤澤指出，該款遊戲於2018年下半年在日本上市，最高單月營收曾達4億日幣，另也有在洽談一到兩款遊戲，明年至少會有兩款新遊戲亮相。

碩辣椒部分，今年11月底上市的《新千姬大亂鬥》，預計明年1月在中國大陸上市，4月於日本推出，分別交給旗下中國布魯潘達及日本傲視辣椒代理營運。此外，碩辣椒日前也跟中國大陸北京暢遊簽訂《真三國無雙斬》大陸營運代理，鄧潤澤預期，明年6、7月能在中國上市，另明年第三季也計畫找更強的IP開發新遊戲。

至於碩辣椒及辣椒方舟今年11月甫推出手遊《新千姬大亂鬥》，鄧潤澤表示，由於付費率較低，營收貢獻不明顯，目前仍持續優化，提升留存率及付費率。

辣椒鎖定日本市場，明年也要進行傲視辣椒再增資，計畫取得過半股權，全力搶攻日本市場。鄧潤澤強調，「不能困守台灣」，要往海外找突破點，評估後劍指日本，考慮將歐美遊戲帶進日本，明年也至少兩款遊戲。

辣椒營收

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