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馬光-KY全年營運 挑戰六年新高

2019-12-16 17:05經濟日報 記者陳書璿／台北報導　

亞洲跨國連鎖保健集團馬光-KY（4139）於今日公告2019年1-11月自結歸屬於母公司稅後淨利為0.6億元，每股稅後純益達1.45元，若再加上12月全年營運最高峰的業績表現，相較去年整年度每股稅後純益0.65元，營運表現可望較去年倍數成長，且創下6年來新高紀錄可期。

馬光自今年5月起，連續7個月合併營收皆創下歷年同期新高，預期今年合併營收可望為歷史新高表現，惟前3季受到新加坡教育事業拖累呈現虧損狀態，每股稅後虧損0.47元。於今年10月4日出售孫公司AIS 61％股權，而在卸下虧損包袱後，馬光立即扭轉虧損局面，公司自結1至11月稅後淨利為0.6億元，每股稅後純益1.45元，全年可望轉虧為盈，獲利表現並有機會挑戰6年來新高。

馬光表示，其中出售AIS股權所獲得的處分利益，扣除前3季認列AIS營運上之虧損後，每股稅前盈餘貢獻僅約0.44元，其餘的盈餘貢獻主要仍來自新加坡中醫門診業務與天津馬光兩大醫療保健事業體的成長表現所帶動，成長動能分別為新加坡中醫診所調整營運結構，以及天津馬光糖尿病慢病管理經濟規模效益持續擴大，與高毛利的自費專科門診業務高速成長，兩大醫療保健事業體今年預期都將創下5年來新高表現。

馬光的兩大醫療保健事業體長期以來是公司的主要營收來源，亦都能帶進穩健的獲利挹注，惟過去兩年卻因新加坡國際學校事業導致公司產生虧損，未來將會專注於醫療保健事業，在新加坡國際學校事業10月份完成切割，已無虧損事業包袱下，公司對未來整體營運展望持樂觀審慎態度，兩大事業體都已有明確的成長動能。

馬光表示，天津馬光於2017年引進糖尿病慢病管理業務，當年第4季即轉虧為盈，且受惠管理病患人數穩定成長與續約率高達99％下，成長動能強勁，今年11月天津馬光再取得當地中風後慢病管理民營醫療院所資格，預期明年將可創造新一波的成長力道；此外，高毛利的自費專科門診業務，在基期低且持續增開項目下，預期明年保持高成長率可期。

天津馬光預計明年第一季將會取得｢互聯網醫療」資格，開始推出互聯網慢病管理服務，提供患者雲端問診、健康諮詢、送藥到家等一站式雲端服務，將進一步提升門診效率及擴大慢病管理業務規模，均為公司營運發展再添成長動能。

新加坡營收

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