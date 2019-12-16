故鄉納稅進入高峰期 紅馬-KY 12月營收可望創今年新高

紅馬-KY（2928）受惠於故鄉納稅及伴手禮業務進入年底旺季，以及今年甫推出的故鄉納稅B2B平台業務「Furusato 360」效益逐步顯現，公司預計在年節旺季效應帶動下，12月營收可望再創今年高峰。

紅馬-KY表示，第四季起至隔年1月為公司營運旺季，主要在於故鄉納稅及伴手禮均進入年節送禮旺季，且納稅人在當年度的故鄉納稅申請需於12月31日前完成。公司今年推出季節限定的多項故鄉納稅熱門回禮商品頗獲好評。依往年經驗來看，12月合併營收可望再創今年新高。

紅馬-KY今年新推出的故鄉納稅B2B平台業務「Furusato 360」效益逐步顯現。今年1-11月合併營收雖與去年同期持平，但其中故鄉納稅業務除了回禮商品收入外，手續費收入比重達20%，較去年同期增加2個百分點，且手續費收入可視為完全獲利，對公司的毛利率與整體獲利的提升有相當助益。

「Furusato 360」平台已陸續與日本三大合作入口網站合作，包括日本第一大電商網站樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站FURUNAVI，以及日本第二大電信公司KDDI等，並因此大幅增加故鄉納稅手續費收入，公司表示，未來將繼續拓展與其他大型入口網站合作推廣故鄉納稅業務，提升整體營收、獲利水準。

此外，紅馬-KY今年新開發的地方生鮮商品B2B電商平台「OWL」已於11月上線進行消費端測試，並預計將於近日正式營運，公司表示，未來隨OWL平台營運步上軌道，手續費收入比重可望進一步成長。