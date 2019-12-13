生華科中抗癌新藥CX-5461 臨床一期數據正向

生華科（6492）開發中抗癌新藥CX-5461，臨床一期數據正向且有重要進展。未經過基因篩選、不同腫瘤類型的病人進入臨床前，都已經接受過化療，標靶藥物、甚至是免疫療法無效，且沒有其他治療藥物選擇的癌末病患，近七成對CX-5461單獨用藥治療都有反應，其中更有四位病情獲得部分緩解(PR)，四位病情穩定(SD)。

一期臨床試驗就已看到人體早期療效，對提升生華科的公司價值意義重大。據悉已吸引多家國際大藥廠高度興趣和生華科接觸，不排除加速國際授權或合作案的發生。

同樣，生華科分析具特定基因缺損、不分腫瘤的次族群病患數據，驗證CX-5461的DNA G-4鏈體(G-4)藥理機制，能精準靶向具特定生物標記的腫瘤細胞，有效抑制其生長或促進凋亡。

生華科總經理暨執行長宋台生指出，CX-5461是第一個，也是目前全球唯一於人體臨床應用DNA G-4鏈體結構新穎機制的開發中藥物，是下一代DNA損傷修復(DDR)機制藥物，加上CX-5461是First-in-Class新藥，此臨床結果驗證其可應用於具特定基因缺損的癌症病患，將有助加速未來FDA藥證審核及上市後的競爭力。

CX-5461除了於人體展現早期療效、確認其深具「一藥治多種癌」的潛力，這項臨床的重大發現還包括，對化療藥物包含鉑類(Platinum)藥物已產生抗藥性的卵巢癌末期病患，進入臨床接受治療，不但病情獲得部分緩解，且持續超過15個月，CX-5461展現具有解決對鉑類等化療藥物產生抗藥性問題的治療潛力。另外有乳癌末期病患，在CX-5461相當低劑量的治療下，腫瘤急遽縮小近八成。這些不僅僅是亮眼數據，對病患、家屬和生華科都深具重大意義。