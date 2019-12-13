捷流閥業明年1月6日掛牌上櫃 競價底價68.42元

捷流閥業（4580）預計明年1月6日掛牌上櫃，將採取競價拍賣，新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80％競價拍賣、競拍底價68.42元，20％採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.14倍為上限，承銷價暫定78元。

競價拍賣從12月16日起至18日止，底價以12月10日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成為其上限，而捷流閥業將競拍底價敲定為每股68.42元，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

捷流閥業預計12月24日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.14倍為上限，暫定為每股78元。

捷流閥業受惠於環保意識提升、安全標準日益趨嚴及中美貿易後全球製造業板塊移動，帶動捷流閥業低中高端閥門產品出貨依舊暢旺，貢獻今年前三季稅後淨利為2.2億元，EPS為6.18元，改寫歷史新高。

捷流閥業11月合併營收1.89億元、年增39.07％，前11個月合併營收已達22億元、年增29.15％，超越去年全年度營收18.35億元。

根據全球市場研究機構TrendForce集邦科技報告指出，預估2022年全球智慧製造的市場規模將會逼近3,700億美元，2019年至2022年年複合成長率達10.7％，創造精密傳動、控制元件、數據收集與運算等相關將會是未來趨勢。

捷流閥業的智能化產品，如蝶閥、球塞閥、控制閥等可搭配高階伺服驅動控制及通訊介面達到客戶需求，配合提供自動化規劃，將在智慧工廠發展趨勢中扮演重要關鍵性角色。

展望未來，捷流閥業可望在多年累積穩定客戶營收持續堆疊下，隨著產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢明確，將帶動客戶需求增加，並為捷流未來營運成長帶來更大的挹注。