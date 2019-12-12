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嘉基上市首日拉開蜜月行情序幕 中籤者現賺2.1萬紅包

2019-12-12 11:21經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

年底前多檔新股掛牌上市櫃，繼引發高度討論的和潤企業之後，嘉基（6715）也在今（12）日掛牌上市，每股承銷價70.8元，早盤以92元開高，上漲21.2元，順利展開蜜月行情，一度拉升至96元，中籤的投資人搶紅包，如果一開盤就賣出，現賺2.12萬元。

嘉基主要產品為搭載於筆電擴充基座（Docking Station）的Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，及應用於伺服器及資料中心等領域的高速光纖通訊傳輸線；2012年通過Intel與Apple TBT技術的測試認證，為全球唯三家獲得 Intel Thunderbolt Technology 授權認證廠商。

嘉基營收貢獻主要來自高速電傳輸線產品（Thunderbolt），為國際前三大筆電品牌商優先考量的合作夥伴；嘉基2016~2018年營收年複合成長率高達146%，去年合併營收21.2億元，每股純益5.01元，創歷史新高；今年累計前10月合併營收18.2億元，年增12％，營收持續跳升。

目前全球前三大筆電品牌商都是嘉基客戶，展望未來，隨著Intel釋出Thunderbolt 3協定規格予USB-IF協會，將加速TBT技術普及與市場推廣，相關搭載Thunderbolt的筆電及週邊裝置應用將隨著增加，並帶動高速傳輸線需求，加上未來消費性筆電市場景氣樂觀且正向成長，可望挹注嘉基明年營運動能。

嘉基目前正積極與美系知名大廠開發應用於Data Center的光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ODM業務，相關新產品近期可望獲得認證。

嘉基今日上市，昨日興櫃收盤價為99.99元，早盤以92元開高，一度拉升至96元，盤中漲幅31.77%，順利展開蜜月行情，中籤的投資人也順利領到紅包。

傳輸線筆電營收

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