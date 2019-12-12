和潤上市漲勢跟市場預期有落差 謝金河點出原因

和潤企業（6592）上市掛牌前的興櫃價收在153.53元，但上市首日最高僅漲到100元，當天收在98元，掛牌後第二天及第三天則是收黑，財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文表示，中韱的人仍有賺，但跟預期大賺差很大，原因出在哪裡？他說，「今年很多新股都從興櫃而來，在IPO之前股價已炒高，上市後面對基本面考驗，股價都開高走低，和潤正是代表作」。

謝金河以「和潤企業的陷阱」為題發文指出，今年在台灣掀起波瀾壯闊的新股上市集資案，汽車租賃的和潤企業在興櫃市場寫下175.1元高價，但以每股53元定價，市場認為抽到一張，就會有10萬元的差價可以賺，因此在IPO時吸引98萬6,962件的申購，中韱率低到只有4.74%，法人的競價拍賣，超額認購達2.76倍，均價拉高到69.86元，凍結資金520億元，是台灣近10年來新股最盛大的派對。

謝金河表示，和潤上市申購在Line的群組掀起熱烈討論，很多朋友都趨之若鶩，大多數人都認為和潤母公司和泰汽車股價漲到600元以上，和潤穏賺不賠，不但可以長期投資，而且股價一定可以扶搖直上，抽到必可大賺，大家在網路上的討論非常熱烈。

謝金河指出，但和潤在興櫃掛牌最後一天的收盤價是153.5元，上市掛牌第一天，股價一度殺到80元，最高為100元，最後以98元收盤，中韱的人仍有賺，但跟預期大賺差很大，原因出在哪裡？

謝金河分析，今年很多新股都從興櫃而來，有的是輔導券商作價，有的是市場炒作，在IPO前股價已炒高，上市後面對基本面考驗，股價都開高走低，和潤正是代表作，在興櫃掛牌有兩次高價，一次是175.1元，一次是162.09元，大家把高價當成標竿。

謝金河強調，和潤最關鍵的是，這次上市不是拿老股承銷，是特別發行新股，新股額度高達14.04億，上市掛牌後和潤股本將從37.46億元膨脹到51.5億元；和潤前三季每股稅後純益（EPS）原為4.55元，股本膨脹後，EPS只剩3.3元，第4季如果再增加1.2元，全年EPS約4.5元，那麼90元左右，本益比20倍的價錢就很合理，這是和潤上市股價沒有大鳴大放的最主要原因。