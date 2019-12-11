全台首家低成本航空公司台灣虎航 16日將登興櫃

目前唯一國籍的低成本航空公司－台灣虎航（股票代號：6757）預計16日以每股41元登錄興櫃，成為華航集團轉投資公司中，第一家申請掛牌上市櫃的子公司。 記者楊文琪／攝影 分享 facebook

受惠全球旅遊市場旺盛，運輸載具的調整與改變，低成本航空（LCC, low-cost carrier）近年來在全世界皆相當盛行，而目前唯一國籍的低成本航空公司－台灣虎航（股票代號：6757）預計下周一（16日）將以每股41元登錄興櫃，成為華航集團轉投資公司中，第一家申請掛牌上市櫃的子公司。

台灣虎航現提供往來東北亞、東南亞和澳門的客、貨運服務以及地勤代理服務，目前共有11架A320，22個航點、29條航線，以桃園國際機場作為樞紐機場，另於台中國際機場及高雄國際機場亦有營運航線，提供經濟實惠的載客服務。此外，台灣虎航另搭配行李託運、選位服務、免稅品及機內餐食等增加附加服務收入。台灣虎航主要股東為中華航空與華信航空。

根據民航局統計，2018年低成本航空的旅運人數正式突破1,000萬人次，占台灣國際航線旅客總量的18.7%，相當於短短六年的時間就多了十倍，成長相當快速。截至今（2019）年10月，台灣虎航單月載客數超過22萬人次，相較去年同期增加約5.3%；1~10月共載客超過235萬人次，也較去年同期增加約8.5%，顯見市場相當熱絡。

而載客數的攀升也同步反映在營收與獲利上。台灣虎航2017年至今年第三季營收分別為68億元、87.75億元及74.06億元，EPS分別為2.86元、4.91元及3.51元，表現相當亮眼。

台灣虎航表示，公司近年來營收得以成長主要有四個關鍵因素，一、布局航線深受台灣旅客喜愛，有利載客率連年提升；二、產品銷售則秉持著熱情、溫暖、真誠的品牌精神，並仔細觀察乘客需求，成功建立忠實顧客群；三、品牌持續呈現年輕活潑形象，第一線同仁亦秉持熱忱，帶動高回流率；四、經營團隊對於成本部分控制得宜。綜觀上述四大關鍵原因，讓台灣虎航穩居台灣低成本航空市場市占率第一名。

法人表示，隨著自由行與線上旅遊平台興起之趨勢，順勢拉升低成本航空市場需求，未來隨現有東北亞市場耕耘優化、東南亞市場持續開拓以及未來機隊擴充計畫等引擎帶動下，台灣虎航整體營運獲利可望持續成長，再創營收巔峰。