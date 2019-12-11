捷流閥業競價拍賣底價68.42元 每股承銷價78元

捷流閥業（4580）預計明年1月上旬掛牌上櫃，今（11）日公告股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜，預計12月16~18日舉辦競價拍賣，競拍底價為68.42元，依投標價格高者優先得標，另外，公開申購承銷價格每股暫定78元溢價發行。

捷流閥業公告表示，配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資3,542萬元，發行普通股3,542張，每股面額新台幣10元，已經櫃買賣中心核准在案，現金增資發行普通股3,542,000股，每股面額10元，競價拍賣最低承銷價格定為每股68.42元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.14倍為上限，每股暫定以78元溢價發行。

這次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計531張予員工認購，員工認購不足或放棄認購的股份，授權董事長洽由特定人認購；其餘發行新股總額之85%，計3,011張，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

這次現金增資發行新股認股繳款期間包括，競價拍賣期間為12月16~18日；公開申購期12月24~26日；員工認股繳款期12月24~26日；競價拍賣扣款日期為12月19日；公開申購扣款日期為12月27日；特定人認股繳款日期12月30日；增資基準日為明年1月3日。

台灣蝶閥龍頭捷流閥業累計今年前三季毛利率為 31.08%、稅後純益2.2億元，每股純益6.18 元，已超越去年全年獲利，這次將辦理現金增資3,542張，預計掛牌股本將提升至3.91億元，將在明年1月上旬掛牌上櫃。

捷流閥業累計前三季營收17.78億元，毛利率31.08%，年增 0.65 個百分點，稅後純益2.2億元，年增39.78%，每股純益6.18元，獲利改寫歷史新高；10月合併營收2.3億元，年增39.49％，累計前十個月合併營收20.11億元，年增28.29％，已超越去年全年度營收18.35億元。