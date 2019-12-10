六角淡季營收好威 早盤股價漲逾7%

六角（2732）公告11月合併營收4.22億元，年增率31.11％，打破傳統手搖飲產業淡季慣性，累計1~11月營收45.25億元，年增30.08%，六角今（10）日反應利多，盤中股價來到162.5元，漲幅逾7%。

六角表示，11月營收淡季不淡主要來自於「Chatime日出茶太」在第4季積極全球展店效應，東南亞市場保持高速同店營收成長。

六角集團茶飲業績強勢成長，目前「Chatime日出茶太」全球總店數已逾千家，並已在東南亞多國、澳洲與加拿大等地區取得市占率第一的優勢，是推升公司11月及前11個月合併營收均為同期新高的主因，較去年同期分別成長31.11％與30.08％。

公司今年初設定的主要展店數里程碑目標，包括澳洲百店、菲律賓百店與印尼300店，都已提前達成。

六角表示，第4季各地經銷夥伴的展店腳步並未趨緩，主要的展店地區以東南亞國家居多，尤其是以已形成經濟規模且「Chatime日出茶太」為當地市占第一的印尼與菲律賓等國最為積極，在品牌力效益高度發酵，加上當地的合作夥伴屬集團背景實力雄厚，大者恆大趨勢更趨明顯，公司預期第4季新展店的效益，在明年第1季即可顯現。

展望明年，六角表示，規劃每年以年成長30％作為新展店數目標，要在三年內達兩千家，預期2020年加拿大亦將百店達陣、印尼則將啟動「跳島策略」持續擴大市占率、菲律賓進入加速展店期、日本2020東奧則有可觀商機，由於成長動能來自於「Chatime日出茶太」的新展店家數成長，可望同步帶動原物料銷貨與權利金收入增加，將有機會推升獲利成長幅度高於營收成長性。