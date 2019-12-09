親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

色情合成圖流出 韓國瑜批選舉變得不入流、下三濫

辜家古厝有多大？ 辜仲諒自曝被嚇傻

和潤上市首日收98元 中籤人每張賺4.5萬

2019-12-09 16:04經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

和潤企業（6592）今（9）日以每股53元掛牌上市，開盤跳空以82元開出，上漲29元，盤中最高衝達100元，終場則是以98元作收，上漲45元，漲幅84.9%，順利展開蜜月行情，成交量爆出46,509張，首日表現強勢，中籤者如果在今日賣出，以收盤價計算，每張可賺4.5萬元

和潤是近期吸引投資人參與公開申購的熱門股票，主要是因為承銷價與興櫃價格差距相當大，以上周興櫃收盤價153.53元來看，價差逾百元，但是今日早盤則是以82元開出，上漲29元，漲幅54.71%，盤中股價最高達100元，最低則是80元，中籤人在不同價位賣出，獲利也不一樣，每張獲利從2.7~4.7萬元不等。

和潤主要從事分期付款銷售、租賃業務及應收款收買及管理服務，根據White Clake Group 2019年出版之統計全球分期與融資租賃業務市場規模從2013年的8.8兆美金，至2017年達到12.8兆美金，題示全球分期與融資租賃市場的成長動能穩健，從和潤2016~2018年及2019年上半年度業績變化可看見這個趨勢。

在分期及租賃業務業績暢旺下，相對使承作金額逐年提高，按期認列利息收入與融資租賃收入持續穩定成長；和潤今年前三季稅後純益18.15億，年增32%，每股純益4.55元，較去年同期每股純益3.5元優。

和潤今日開高走高，和泰車持有和潤65.77%，今日股價開高震盪，終場收615元，上漲6元，漲幅0.98%，成交168張。

興櫃和泰車

延伸閱讀

和潤掛牌 盤中漲幅達88%

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬...

和潤企業掛牌上市 前三季稅後淨利18.15億

相關新聞

生技、銅板股 興櫃主打星

2019-12-08 22:46

橘子推新遊戲 業績補

2019-12-08 22:43

企業發綠債 衝千億元

2019-12-08 22:43

亞獅康9日起 人工撮合

2019-12-08 22:43

廣運訂單穩 獲利可期

2019-12-08 22:43

德麥11月營收 同期新高

2019-12-08 22:32

長聖研發細胞新藥 報捷

2019-12-06 23:53

立凱產線重啟 徵才迎大單

2019-12-06 23:53

茂達11月營收增3％ 14月新紀錄

2019-12-06 23:53
看更多

熱門文章

年前賺紅包 尋找下一檔和潤

2019-12-09 12:46

法人看2020台股…五族群吸睛

2019-12-08 23:32

面板終於止跌！面板雙虎大漲 友達奔漲停

2019-12-09 11:38

和潤掛牌上市 股價開盤一路上揚

2019-12-09 10:00

ESG概念股吸睛 投資新顯學

2019-12-08 23:22

氫能源概念股 吸睛

2019-12-08 22:46

和潤企業掛牌上市 前三季稅後淨利18.15億

2019-12-09 09:16

高能見度族群 分批買

2019-12-08 22:46

就市論勢／IC設計 列核心持股

2019-12-08 22:34

ESG概念股／聯電、華新科 接單暢旺

2019-12-08 23:21

獲利成長股 法人卡位

2019-12-08 22:46

生技、銅板股 興櫃主打星

2019-12-08 22:46

ESG概念股／第一金、中租 獲利穩健

2019-12-08 23:22

國巨華新科股價創波段高點 庫存水位遞減

2019-12-09 10:33

台積電點火 台股盤中創29年新高

2019-12-09 10:53

台郡11月營收30億元 同期次高

2019-12-08 22:31

美股道瓊大漲 台積電可否續創新高受矚目

2019-12-09 08:42

德麥11月營收3.5億元 創歷史同期新高

2019-12-08 19:03

多方搶攻 台股上漲51.13點收11,660點

2019-12-09 13:57

企業獲利看升 大盤有撐

2019-12-08 23:23

ESG概念股／亞泥、裕日車 業績閃亮

2019-12-08 23:22

聚鼎 今年EPS拚4.53元

2019-12-08 22:34

穩懋、和大 四檔有看頭

2019-12-08 22:48

橘子推新遊戲 業績補

2019-12-08 22:43

矽創面板驅動切入新領域放量 明年維持高個位數成長

2019-12-09 12:17

ESG概念股／永豐金、緯創 法人力挺

2019-12-08 23:21

和潤掛牌 盤中漲幅達88%

2019-12-09 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top