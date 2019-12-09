和潤上市首日收98元 中籤人每張賺4.5萬

和潤企業（6592）今（9）日以每股53元掛牌上市，開盤跳空以82元開出，上漲29元，盤中最高衝達100元，終場則是以98元作收，上漲45元，漲幅84.9%，順利展開蜜月行情，成交量爆出46,509張，首日表現強勢，中籤者如果在今日賣出，以收盤價計算，每張可賺4.5萬元

和潤是近期吸引投資人參與公開申購的熱門股票，主要是因為承銷價與興櫃價格差距相當大，以上周興櫃收盤價153.53元來看，價差逾百元，但是今日早盤則是以82元開出，上漲29元，漲幅54.71%，盤中股價最高達100元，最低則是80元，中籤人在不同價位賣出，獲利也不一樣，每張獲利從2.7~4.7萬元不等。

和潤主要從事分期付款銷售、租賃業務及應收款收買及管理服務，根據White Clake Group 2019年出版之統計全球分期與融資租賃業務市場規模從2013年的8.8兆美金，至2017年達到12.8兆美金，題示全球分期與融資租賃市場的成長動能穩健，從和潤2016~2018年及2019年上半年度業績變化可看見這個趨勢。

在分期及租賃業務業績暢旺下，相對使承作金額逐年提高，按期認列利息收入與融資租賃收入持續穩定成長；和潤今年前三季稅後純益18.15億，年增32%，每股純益4.55元，較去年同期每股純益3.5元優。

和潤今日開高走高，和泰車持有和潤65.77%，今日股價開高震盪，終場收615元，上漲6元，漲幅0.98%，成交168張。