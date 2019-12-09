瞄準虛實整合商機 網家結盟17Life進軍電子票券服務

網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物，瞄準虛實整合商機，今（9）日宣布結盟票券團購網站康太數位17Life推出「電子票匣」服務，即日起於PChome 24h購物站上開賣電子票券，首波合作商家超過近百個知名品牌、約300種商品，結合美食、飯店住宿等票券通路。隨聖誕節、跨年等年末消費旺季到來，網家預期，將帶動美食、旅遊的電子票券採購商機。

鑑於全台行動上網率近八成，有助於推動虛實整合商機，網家執行長蔡凱文表示，PChome 24h致力提供360度全方位的生活，透過此次與17Life結盟，跨足餐飲、旅遊的生活服務領域，在雙12活動推出即買即享優惠的各式電子票券，可直接購買後應用於多元場景，並結合行動支付與P幣點數經濟，有助於提供消費者一站式購足的美好體驗。

瞄準雙12商機，網家也表示，將透過17Life與新光三越百貨展開跨業合作，獨家首賣如珍寶海鮮、黃亞細肉骨茶、紅花鐵板燒等知名餐飲品牌票券，統計餐飲及旅遊兩大類已占整體比例超過六成。網家未來目標，要新增王品、麥當勞、各大飯店住宿及吃到飽餐飲券，並持續擴及美妝、美體美學課程等生活體驗票券，預計將有效帶動三方流量、人潮與業績。

17Life董事長李易騰也說，此次雙12與PChome結盟整合集團資源，雙方共同鎖定票券網購市場，透過17Life提供的票券系統與實體店家虛實整合資源，協助PChome布局雙12票券市場從系統到商品一次到位。而對合作的實體店家，則可達到商品一次上架，同時於17Life、PayEasy、PChome多個平台露出銷售的優勢。

另，網家站上購買電子票券，付款可享多家銀行優惠、最高30期零利率、PChome儲值、P幣折抵等多重金流回饋，即日起到雙12當天，限時四天購買電子票券並使用Pi拍錢包結帳，獨享指定商品最高回饋12%。隨聖誕節、跨年等年末消費旺季接踵而至，網家預期，將帶動美食、旅遊的電子票券採購商機。

迎接雙12，網家即日起到雙12當天，一連四天舉辦「全視角概念體驗演唱會」，以全視角概念體驗設計「發現愛」、「愛存在」、「團團愛」、「來愛吧！」等多種以愛為名的風格主題，分別邀請陶晶瑩、曾沛慈、Nick周湯豪、動力火車、四分衛、Leo王、蛋堡、Karencici等八組超強卡司接力開唱。