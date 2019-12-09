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評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

雙11助攻 創業家11月營收創新高

2019-12-09 11:40經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

創業家兄弟（8477）受惠雙11購物節大檔挹注，11月繳出亮眼成績，今（9）日公告11月合併營收5.41億元，月增32.3%，年增3.89%，為歷年同期高點，同時亦寫下其歷年單月營收新高，第四季營收呈逐月成長趨勢；累計前11個月營收46.33億元，年增1.88%。緊接著12月，雙12購物節、耶誕節等檔期陸續登場，市場預期，可望激勵營收延續成長動能。

創業家指出，11月業績成長主要來自雙11，旗下生活市集掌握「多元下殺爆品」、「金物流優惠」、「異業好禮」等三大策略主軸，衝刺整體消費購買力度，雙11單日業績較平日暴增7.3倍、轉換率更比平常提高三倍，帶動當天訂單數較平日成長四倍；全站檔期瀏覽量突破1,200萬，創歷史新高；檔期整體業績，也較去年同期成長近兩成。

此外，創業家近年布局AI，在雙11也顯現成效。創業家表示，今年下半年陸續導入「LINE API」精準化分眾行銷，針對消費者具潛在購買意願的商品進行個人化推播，成功挹注雙11期間使用生活市集LINE官方帳號下單的轉換率激增3.5倍。生活市集深化耕耘社群直播，亦帶動雙11源自直播的業績年增兩倍。

12月年底前最後衝刺階段，本周由雙12率先登場，創業家日前已啟動「1212年終盛典」活動搶市。創業家總經理廖家欣表示， 面對雙12大檔，除了延續雙11的回饋深度與規模，更鎖定商品競爭力的最關鍵核心「價格」，期許將整體買氣延燒至聖誕節、尾牙採購及年菜預購等檔期，為全年業績注入動能。

生活市集及創業家子公司松果購物，近期展開「1212年終盛典」活動。生活市集首波主打大牌商品下殺最高現折千元、App整點限時特賣等六大優惠，至今業績較平日成長約兩成，雙12當日將再加碼整點互動集點遊戲、App折價券好康抽等好康；松果活動擺在比雙11「更多品項」、「更殺優惠」、「更豐富好康」等三大重點；雙平台出擊，力拼業績成長。

創業家兄弟展開「1212年終盛典」活動，主打六大超值優惠，當日加碼好康，力拼第四...
創業家兄弟展開「1212年終盛典」活動，主打六大超值優惠，當日加碼好康，力拼第四季最強業績成長力道。圖／創業家提供
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