雙11、黑五助攻 松果購物11月營收創歷年單月新高

創業家兄弟子公司松果購物（6740）今（5）日公告11月交易額（GMV）達1.98億元；11月單月營收2,996萬，年增達78.6%；交易額及營收，雙雙創下歷年單月新高；累計前11個月營收2.56億元，年增90.47%。松果業績持續成長，持股53.84%的母公司創業家，可望受惠。

松果表示，11月主要受惠雙11及黑色星期五檔期表現亮眼，推進整體交易規模快速放大；雙11單日交易額較平日成長近600%，更較去年同期大幅增長190%；另冬季商機發酵，亦帶來相關商品買氣。

松果總經理吳佩雯說：「大家都說雙11為電商年度最大檔期，但我們看待雙11，則為帶起未來一年成長力道的關鍵節慶。」

吳佩雯表示，以松果購物去年雙12當天來看，交易額也達雙11當日的九成表現，且帶動整體12月至農曆年前買氣都持續走揚，而今年整體市場競逐較去年健康許多，第4季購物節不間斷，多元活動折扣深度祭出之下，創造的是市場消費者、廠商及平台三贏的局面，松果對接下來12月業績表現及明年網購消費力道，持以相當樂觀正面的看待。

展望12月，松果力拼年底最後一擊，近期祭出「1212年終盛典」，將挑戰比雙11「更多品項」、「更殺優惠」、「更豐富好康」，全站26萬商品免運費加碼狂撒億元回饋，期望以眾多好康，為12月買氣再添新柴。

同時，聖誕節慶、尾牙採購需求亦陸續開始顯現，將持續瞄準年末大單買氣，衝刺2019新佳績。

松果明年要挑戰最快上櫃電商紀錄，宣言「商品」及「科技」，為下一個突圍的起火點。松果日前表示，營運進到下一階段，短線以科技創造精準爆品推進，長線則瞄準聚沙成塔的長尾效應，並期許透過系統科技取勝，藉由不斷籌備系統化工具，目標2020年突破100萬商品數。