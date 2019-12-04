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傳奇11月營收2.85億元 月減0.4%、年增400%

2019-12-04 18:08經濟日報 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商傳奇（4994）今年11月營收2.85億元，月減0.4%、年增425.9%，業績表現亮眼。傳奇指出，成長主因來自手遊《幻想神域2》、《風之國度》業績持續貢獻所致。

傳奇累計今年前十一月合併營收34.38億元，年增330.8%，整體業績亮眼。傳奇表示，傳奇重視玩家遊玩體驗及互動，將積極推出各項遊戲更新及活動，多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容。11月初並於台北、台中、高雄三地舉辦玩家見面會，拉近與玩家的距離。

傳奇今年8月底推出奇幻美型風格手遊《幻想神域2》，其為台港同步上線，以傳奇經典IP線上遊戲《幻想神域》世界為背景，打造出全新遊戲體驗，再加上日系療癒手遊《風之國度》，去年5月於中國首推後，截至今年7月止已於全球各區推出，上市後至今營收均穩定。

傳奇的研發團隊亦將持續調整優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。《風之國度》並預計參展12月28日及29日舉辦活動，歡慶遊戲上市1週年，盼玩家一同共襄盛舉。

展望未來，目前傳奇有數款創新遊戲同步進行開發，將陸續釋出進一步消息，也將持續採取多元化經營策略，該公司預計11日於證券交易所一樓資訊展示中心召開法說會，說明公司近期營運概況及未來產品規劃。

手遊營收

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