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勝品11月營收1.11億元 月減14.6%

2019-12-03 15:44經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

安控廠勝品（6556）公布11月營收1.11億元，月減14.6%，年增2.3%。

勝品累計今年前11月營收11.58億元，年增15.9%。

營收

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